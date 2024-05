Fünf-Tore-Thriller: Wulkaprodersdorf siegt zuhause gegen Neufeld / Leitha

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:40

In einem packenden Duell in der 24. Runde der 2. Klasse Nord konnte sich Wulkaprodersdorf in einer spannenden Partie mit 3:2 gegen Neufeld / Leitha durchsetzen. Der Heimsieg wurde in den letzten Minuten der Partie gesichert und bot den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und emotionsgeladene Momente.

Eröffnungstreffer und rascher Ausgleich

Das Spiel begann furios für die Heimmannschaft, als Samir Touati bereits in der 9. Minute die Führung für Wulkaprodersdorf erzielte. Mit einem präzisen Schuss ins linke Kreuz nach einem Eckball brachte er das Publikum zum Jubeln. Doch die Freude währte nicht lange, denn nur vier Minuten später, in der 13. Minute, konnte Nikola Zivojinovic für Neufeld / Leitha den Ausgleich erzielen. Der Treffer fiel kurz nach einem Elfmeterpfiff gegen Wulkaprodersdorf, der für Diskussionen sorgte.

Spannende Wendungen bis zum Schluss

Wulkaprodersdorf zeigte sich unbeeindruckt vom Ausgleich und setzte weiterhin auf Offensive. Dies wurde in der 32. Minute belohnt, als Thomas Dragschitz nach einer herausragenden Ballannahme mit der Brust den Ball gekonnt am Torwart vorbeischob und somit das 2:1 für sein Team erzielte. Die Heimmannschaft schien das Spiel nun unter Kontrolle zu haben, doch direkt nach der Halbzeitpause, in der 46. Minute, schlug Neufeld / Leitha zurück. Sebastian Wachter erzielte den Ausgleich zum 2:2, was die Spannung erneut erhöhte.

In der zweiten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, wobei beide Teams gute Chancen hatten, in Führung zu gehen. Patrick Zvonarits, Torhüter von Wulkaprodersdorf, zeichnete sich mehrfach durch spektakuläre Paraden aus und hielt sein Team im Spiel. Der entscheidende Moment kam jedoch in der 53. Minute, als Matthias Wachter von Neufeld / Leitha ein Eigentor erzielte, das den Gastgebern die 3:2-Führung bescherte. Dieses Mal gelang es Wulkaprodersdorf, die knappe Führung über die Zeit zu retten, trotz hektischer Schlussminuten und sechs Minuten Nachspielzeit.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 3:2-Sieg für Wulkaprodersdorf, der von den Heimfans frenetisch gefeiert wurde.

2. Klasse Nord: Wulkaprodersdorf : Neufeld/Leitha - 3:2 (2:1)

53 Eigentor durch Matthias Wachter 3:2

46 Sebastian Wachter 2:2

32 Thomas Dragschitz 2:1

13 Nikola Zivojinovic 1:1

9 Samir Touati 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.