Schützen knöpft Purbach nach 2:0-Führung immerhin einen Zähler ab

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:42

In einem aufregenden Match der 24. Runde in der 2. Klasse Nord endete das Duell zwischen dem UFC Schützen am Gebirge und dem UFC RAIBA Purbach am See mit einem 2:2 Unentschieden. Das Spiel bot viele Höhepunkte und eine dramatische Schlussphase, die die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.

Starker Start für die Hausherren

Die Partie begann fulminant für die Hausherren aus Schützen. Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie angepfiffen, zeigte UFC Schützen, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinnen wollten. Bereits in der ersten Spielminute gelang es Lukas Kubus, die Gastgeber mit einem schnellen Treffer in Führung zu bringen. Dies gab dem Team sichtlich Selbstvertrauen und sie drängten weiter auf das Tor der Gäste aus Purbach. Nur fünf Minuten später, in der 6. Minute, konnte Michal Ulrich mit einem präzisen Schuss das 2:0 erzielen. Dieser frühe Vorsprung setzte die Gäste unter erheblichen Druck und brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position.

UFC Purbach fand jedoch langsam ins Spiel und hatte in der 13. Minute die Chance, per Elfmeter den Anschluss zu finden, doch der Versuch scheiterte. Die Defensive von UFC Schützen hielt stand und konnte die Führung bis zur Halbzeitpause halten.

Das Blatt wendet sich nach Wiederbeginn

Nach dem Seitenwechsel zeigte UFC Purbach eine veränderte Einstellung und erhöhte den Druck auf das Tor der Heimmannschaft. Die Bemühungen zahlten sich in der 56. Minute aus, als Marcell Takacs für die Gäste zum 2:1 verkürzen konnte. Dieses Tor gab UFC Purbach neuen Schwung, und sie drängten weiter auf den Ausgleich. Die Spannung im Stadion war greifbar, da beide Teams intensiv um jeden Ball kämpften.

In der 87. Minute dann das Tor: Jonas Gmeiner gelang es, für UFC Purbach den Ausgleich zum 2:2 zu erzielen, was die Gäste euphorisch feierten. In den letzten Minuten des Spiels versuchten beide Mannschaften, den Siegtreffer zu erzielen, doch keine der beiden konnte eine zwingende Chance verwerten. Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten 2:2 Unentschieden nach einer nervenaufreibenden Schlussphase.

2. Klasse Nord: Schützen : Purbach am See - 2:2 (2:0)

87 Jonas Gmeiner 2:2

56 Marcell Takacs 2:1

6 Michal Ulrich 2:0

1 Lukas Kubus 1:0

