Spannung bis zur letzten Minute: FC Großhöflein erkämpft Sieg gegen SV Mörbisch

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:44

In einem nervenaufreibenden Match der 24. Runde in der 2. Klasse Nord (BGLD) lieferten sich der SV Seefestspiele Mörbisch am See und der FC Großhöflein ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Trotz einer kämpferischen Aufholjagd musste sich SV Mörbisch knapp mit 3:4 geschlagen geben.

Furiose Anfangsphase mit knapper Führung der Gäste zur Pause

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als Krisztian Kalman vom FC Großhöflein bereits in der 14. Minute den Führungstreffer zum 0:1 erzielte. Die Antwort von SV Mörbisch ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später, in der 20. Minute, sorgte Soma Füzi mit seinem Tor für den schnellen Ausgleich zum 1:1. Das dynamische Spiel setzte sich fort und Jan Walter Schneeberger brachte die Gäste in der 17. Minute wieder in Führung, was den Halbzeitstand von 1:2 markierte.

Zweite Halbzeit voller Wendungen

Nach der Pause erhöhte der SV Mörbisch den Druck und es war Tobias Thaller, der in der 57. Minute den verdienten Ausgleich zum 2:2 erzielte. Das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt vollständig offen. Doch der FC Großhöflein zeigte sich entschlossen, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Nikolaus Wuschitz brachte sein Team in der 79. Minute erneut in Führung und nur vier Minuten später erhöhte Soma Füzi auf 2:4, was zunächst wie die Entscheidung des Spiels aussah.

Doch die Hausherren gaben sich nicht geschlagen. In einer letzten Energieleistung verkürzte Julian Martschitz in der 89. Minute auf 3:4 und brachte noch einmal Hoffnung zurück ins Lager von SV Mörbisch. Trotz intensiver Bemühungen in den letzten Minuten, gelang es ihnen jedoch nicht, den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 3:4 Sieg für den FC Großhöflein.

2. Klasse Nord: Mörbisch : Großhöflein - 3:4 (1:2)

89 Julian Martschitz 3:4

83 Soma Füzi 2:4

79 Nikolaus Wuschitz 2:3

57 Tobias Thaller 2:2

20 Soma Füzi 1:2

17 Jan Walter Schneeberger 1:1

14 Krisztian Kalman 0:1

