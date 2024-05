Jois feiert Auswärtssieg beim SC Eisenstadt 1907

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:53

Am Sonntagabend zeigte der Gast Jois eine starke Leistung im Auswärtsspiel gegen SC Eisenstadt 1907. Mit einem klaren 3:0 setzte sich Jois durch und sicherte sich wichtige Punkte in der 24. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD). Besonders Martin Hudak stach als Doppeltorschütze heraus und prägte maßgeblich den Erfolg seines Teams.

Anfängliche Führung und Spielkontrolle

Bereits in der 5. Minute setzte Jois ein starkes Zeichen. Martin Hudak, der an diesem Tag in herausragender Form war, erzielte das erste Tor und brachte sein Team früh in Führung. Dieser Treffer gab Jois offensichtlich Selbstvertrauen, denn das Team spielte fortan mit großem Druck und hoher Ballkontrolle. SC Eisenstadt 1907 fand nur schwer ins Spiel und konnte die schnellen Angriffe von Jois nicht effektiv unterbinden. Das Heimteam versuchte, durch kompaktes Stehen in der Defensive den Schaden zu begrenzen, doch Jois dominierte das Spielgeschehen weiterhin.

Verstärkter Druck führt zu weiteren Toren

Nach der Halbzeitpause intensivierte Jois den Druck weiter. In der 51. Minute war es erneut Martin Hudak, der für sein Team traf. Mit einem gekonnten Schuss erhöhte er auf 0:2 und ließ den Torwart von SC Eisenstadt 1907 keine Chance. Dieses Tor zeigte die Überlegenheit von Jois, die auch in der zweiten Halbzeit unermüdlich nach vorne spielten. In der 62. Minute folgte der dritte Streich für die Gäste, diesmal durch Dominic Doleschi, der nach einer perfekt ausgeführten Aktion den Ball im Netz unterbrachte und den Spielstand auf 0:3 erhöhte.

Zwischen den Toren gab es für SC Eisenstadt 1907 wenig Grund zur Freude und sah sich zudem in der 68. Minute durch eine Gelb/Rote Karte für Natapong Prompa weiter geschwächt. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 0:3 aus Sicht der Heimmannschaft.

2. Klasse Nord: Eisenstadt 1907 : Jois - 0:3 (0:1)

62 Dominic Doleschi 0:3

51 Martin Hudak 0:2

5 Martin Hudak 0:1

Details

