Zehn-Tore-Festival: Leader UFC Purbach am See gewinnt gegen SV Wulkaprodersdorf

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:12

In einer torreichen und dramatischen Partie setzte sich der UFC Purbach am See mit 6:4 gegen den SV Wulkaprodersdorf durch. Das Spiel hielt die Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute in Atem. Mit einem Hattrick von Christian Rosner und Toren von Nico Wimmer, Krisztian Farkas und Lukas Schmidt zeigten die Hausherren eine beeindruckende Offensivleistung. Die Gäste aus Wulkaprodersdorf kämpften tapfer und erzielten durch Samir Touati, Viktor Szabolcs Varga und Marcel Felber insgesamt vier Tore. Am letzten Spieltag können sich die Hausherren damit zum Meister krönen.

Blitzstart für Purbach ebnet Weg

Die Gastgeber legten einen blitzschnellen Start hin und gingen bereits in der 7. Minute durch Christian Rosner mit 1:0 in Führung. Der Top-Torjäger der Liga setzte damit ein klares Zeichen. Nur vier Minuten später nutzte Rosner erneut seine Chance und erzielte das 2:0.

Wulkaprodersdorf ließ sich jedoch nicht entmutigen und verkürzte in der 19. Minute durch Samir Touati auf 2:1. Das zuvor stark agierende Abwehrbollwerk der Gastgeber wurde damit erstmals durchbrochen. In der 34. Minute stellte Purbach den alten Abstand wieder her: Lukas Schmidt köpfte nach einem Freistoß zum 3:1 ein.

Spannende zweite Halbzeit und viele Tore

Nach der Halbzeitpause kamen die Gäste stark zurück. Ein Elfmeter von Viktor Szabolcs Varga in der 46. Minute brachte Wulkaprodersdorf auf 3:2 heran. Nur drei Minuten später erzielte Varga erneut ein Traumtor und glich zum 3:3 aus. Purbach zeigte sich jedoch unbeeindruckt und stellte in der 51. Minute durch Nico Wimmer auf 4:3. Der Keeper der Gäste verschätzte sich bei einer abgerissenen Flanke, und Wimmer köpfte aus spitzem Winkel ins Tor.

Das Torfestival ging weiter: In der 57. Minute traf Krisztian Farkas nach einer abgeblockten Ecke zum 5:3 für Purbach. Die Gäste kämpften tapfer weiter, aber in der 78. Minute setzte Rosner seinen Hattrick perfekt und erhöhte auf 6:3. Wulkaprodersdorf gelang in der 87. Minute durch Marcel Felber noch der Treffer zum 6:4, doch das änderte nichts mehr am Ausgang der Partie.

Der Sieg des UFC Purbach am See war ein wichtiger Schritt im Titelrennen der 2. Klasse Nord (BGLD). Mit diesem Erfolg bleiben sie weiterhin an der Tabellenspitze. Die Entscheidung über den Titel könnte bereits morgen fallen, wenn der Verfolger aus Neufeld gegen Mörbisch verliert. Ansonsten kann Purbach nächste Woche im Duell gegen Mörbisch den Titel klarmachen.

2. Klasse Nord: Purbach am See : Wulkaprodersdorf - 6:4 (3:1)

87 Marcel Felber 6:4

78 Christian Rosner 6:3

57 Krisztian Farkas 5:3

51 Nico Wimmer 4:3

49 Viktor Szabolcs Varga 3:3

46 Viktor Szabolcs Varga 3:2

34 Lukas Schmidt 3:1

19 Samir Touati 2:1

11 Christian Rosner 2:0

7 Christian Rosner 1:0

