Packendes Duell zwischen Jois und UFC Stotzing endet remis

Im Rahmen der 25. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) trennten sich Jois und UFC Stotzing mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großen Einsatz und sorgten für ein aufregendes Spiel, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Trotz einer roten Karte für Jois kurz vor Schluss konnte Stotzing nur noch den Ausgleich erzielen und das Spiel endete ohne Sieger.

Blitzstart für UFC Stotzing - Unentschieden zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der zweiten Minute gelang UFC Stotzing der Führungstreffer. Tomáš Rišo nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Jois und brachte sein Team früh in Führung. Die Gäste zeigten damit ihre Entschlossenheit, in diesem wichtigen Spiel zu punkten.

Jois ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nach etwa einer halben Stunde Spielzeit gelang es Leonardo Asher De Souza, den Ausgleich zu erzielen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter von Stotzing keine Chance und stellte auf 1:1. Der Treffer war der verdiente Lohn für die Bemühungen der Heim-Mannschaft, die sich nach dem frühen Rückstand nicht aufgegeben hatte.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Pause blieb das Spiel ausgeglichen, doch Jois schien entschlossener, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 57. Minute war es dann so weit: Luis Steurer brachte Jois mit 2:1 in Führung. Der Treffer resultierte aus einem schönen Angriff, bei dem Steurer die Abwehr von Stotzing gekonnt ausspielte und den Ball im Netz versenkte.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und in der 72. Minute musste Roman Kuba von UFC Stotzing nach einer Gelb-Roten Karte das Spielfeld verlassen. Die Gäste standen nun vor der schwierigen Aufgabe, in Unterzahl den Rückstand aufzuholen. Doch Jois konnte den numerischen Vorteil nicht lange genießen. In der 85. Minute sah auch Christoph Fasching von Jois die Rote Karte, und beide Teams spielten ab diesem Zeitpunkt mit zehn Mann.

UFC Stotzing nutzte die neue Situation sofort aus. Nur wenige Sekunden nach dem Platzverweis erzielte Kevin Kusolitsch den Ausgleichstreffer zum 2:2. Trotz aller Bemühungen beider Mannschaften blieb es bis zum Schlusspfiff bei diesem Ergebnis.

Die Partie endete somit mit einem 2:2-Unentschieden, das angesichts der Ereignisse auf dem Platz als gerecht bezeichnet werden kann. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und bewiesen, dass sie in dieser Saison noch einiges vorhaben. Für die Zuschauer war es ein unterhaltsames Spiel mit vielen Höhepunkten und spannenden Wendungen.

2. Klasse Nord: Jois : Stotzing - 2:2 (1:1)

85 Kevin Kusolitsch 2:2

57 Luis Steurer 2:1

30 Leonardo Asher De Souza 1:1

2 Tomáš Rišo 0:1

