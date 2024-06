Heimerfolg: FC Oslip triumphiert gegen St. Georgen/Eisenstadt

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:45

In Zuge der 25. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) setzte sich der FC Oslip mit 3:1 gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt durch. Die Heim-Mannschaft dominierte das Spiel von Anfang an und sicherte sich bereits in der ersten Hälfte eine solide Führung. Trotz widriger Wetterbedingungen und einem späten Anschlusstreffer der Gäste konnte Oslip die drei Punkte erfolgreich einfahren.

Blitzstart für Oslip mündet in Pausenführung

Nur vier Minuten nach dem Anpfiff brachte Jakub Pastinsky den FC Oslip mit 1:0 in Führung. Eine frühe Führung, die den Gastgebern Selbstvertrauen gab und die Marschroute für den weiteren Verlauf des Spiels vorgab.

Oslip drängte weiterhin auf das nächste Tor, und in der 27. Minute war es Mario Dvornikovich, der mit einem Traumtor auf 2:0 erhöhte. Ein fantastischer Schuss, der dem Gästekeeper keine Chance ließ und die Führung weiter ausbaute. Der FC Oslip zeigte sich in dieser Phase des Spiels sehr effizient und nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt aus.

Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es dann bei strömendem Regen in die Halbzeitpause. Der Kommentar in der 45. Minute verdeutlichte die schwierigen Bedingungen, unter denen das Spiel stattfand. Dennoch bewiesen die Spieler des FC Oslip großen Einsatz und ließen sich vom Wetter nicht beeindrucken.

Dritter Treffer bringt Vorentscheidung - Eigentor zum Ehrentreffer

Nach der Pause knüpfte Oslip nahtlos an die starke Leistung der ersten Halbzeit an. In der 53. Minute war es dann Julian Regner, der mit einem wunderschönen Tor auf 3:0 erhöhte.

Doch UFC St. Georgen/Eisenstadt gab sich nicht kampflos geschlagen. In der 68. Minute gelang den Gästen durch Fabian Dvornikovich (Eigentor) der Anschlusstreffer zum 3:1. Dieser Treffer resultierte aus einem Eigentor und gab den Gästen noch einmal Hoffnung. Die Spannung stieg, doch die Abwehr von Oslip stand sicher und ließ in der verbleibenden Spielzeit keine weiteren Tore zu.

Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute endete das Spiel schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für den FC Oslip.

2. Klasse Nord: Oslip : St. Georgen/E. - 3:1 (2:0)

68 Eigentor durch Fabian Dvornikovich 3:1

53 Julian Regner 3:0

27 Mario Dvornikovich 2:0

5 Jakub Pastinsky 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.