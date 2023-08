Doppelpack: Prochazka sichert Riedlingsdorf den Sieg

Details Samstag, 12. August 2023 21:44

SV Hochart hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage bei Riedlingsdorf verdaut werden.

Torreigen der Hausherren in Hälfte zwei

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Riedlingsdorf und Hochart nach Chancen beiderseits ohne Torerfolg in die Kabinen. Julian Knapp brachte Riedlingsdorf in der 49. Spielminute dank eines souverän verwandelten Elfmeters in Führung. Florian Prochazka beseitigte mit seinen Toren (63./70.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. Zunächst probierte er von einer Einladung des Gegners, wenig später vollstreckte er nach einem Eckball. Am Schluss fuhr Riedlingsdorf gegen SV Hochart auf eigenem Platz einen 3:0-Sieg ein.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf – SV Hochart, 3:0 (0:0)

70 Florian Prochazka 3:0

63 Florian Prochazka 2:0

49 Julian Knapp 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei