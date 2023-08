Doppelter Roland Szalai und Last-Minute-Held Proksch hieven Oberschützen zum Erfolg über Kroisegg

Details Sonntag, 13. August 2023 20:58

UFC "PG-Cars" Oberschützen fügte SV Kroisegg am Sonntag im Rahmen der 2. Runde in der 2. Klasse Süd A eine Niederlage zu und gewann vor heimischer Kulisse nach einem Lucky Punch mit 3:2.

Heimsieg in letzter Minute

Roland Szalai glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für UFC Oberschützen (16./36.), resultierte das 1:0 aus dem Spiel heraus, ehe das 2:0 aus einem Elfmeter folgte. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Robin Piff verpasste den Schlussakt. Für den Akteur von Kroisegg war das Spiel nach einer Roten Karte in der 71. Minute vorzeitig beendet. In der 74. Minute überwanden die Gäste die Abwehr von Oberschützen und beförderten das Leder ins gegnerische Netz - Andras Egyed markierte den Anschlusstreffer. In der 85. Minute gelang SV Kroisegg, was zur Pause in weiter Ferne war - der Ausgleichstreffer, nun gar in Unterzahl: Andras Egyedtraf traf vom Punkt. In der Nachspielzeit schockte Lukas Proksch Kroisegg, als er das Führungstor für UFC "PG-Cars" Oberschützen erzielte (91.) und für den heimischen Lucky Punch sorgte. Letzten Endes holte UFC Oberschützen gegen SV Kroisegg drei Zähler.

Nächsten Dienstag (17:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SV Kroisegg mit SC Buchschachen, während Oberschützen bei Sankt Michael gastiert.

2. Klasse Süd A: UFC "PG-Cars" Oberschützen – SV Kroisegg, 3:2 (2:0)

91 Lukas Proksch 3:2

85 Andras Egyed 2:2

74 Andras Egyed 2:1

36 Roland Szalai 2:0

16 Roland Szalai 1:0

