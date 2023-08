Riedlingsdorf siegt gegen Deutsch Schützen und hält weiter beim Punktemaximum

Details Dienstag, 15. August 2023 19:15

Am Dienstag trafen Deutsch Schützen und Riedlingsdorf im Nachtrag der 1. Runde in der 2. Klasse Süd A aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich, die damit nach zwei Spielen beim Maxima von sechs Zählern halten.

In Überzahl war die Messe gelesen

Riedlingsdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Julian Knapp traf in der sechsten Minute zur frühen Führung - via Elfmeter. Martin Makovecz witterte seine Chance und schoss den Ball zum - zu diesem Zeitpunkt verdienten - 1:1 für Deutsch Schützen ein (27.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Fabian Just mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für das Heimteam - 1:2 fortan der Spielstand. Zur Pause wusste Riedlingsdorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In Minute 60 der nächste Rückschlag für Deutsch Schützen: Istvan Makai sieht den zweiten gelben Karton. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Domen Kosnik, der das 3:1 aus Sicht von Riedlingsdorf perfekt machte (90.). Am Schluss gewann Riedlingsdorf gegen Deutsch Schützen.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen – Riedlingsdorf, 1:3 (1:2)

90 Domen Kosnik 1:3

44 Fabian Just 1:2

27 Martin Makovecz 1:1

6 Julian Knapp 0:1

