SC Schachendorf mit Heimerfolg über Buchschachen

Details Samstag, 19. August 2023 21:25

SC Buchschachen hatte am Samstag im Rahmen der 3. Runde in der 2. Klasse Süd A gegen SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf mit 1:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Doppelschlag zum Start als Wegbereiter

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Schachendorf bereits in Front. Kristijan Balagovic markierte in der dritten Minute die Führung. Jakob Varga versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (18.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Schachendorf mit einer Führung in die Kabine ging. Marko Jurcic beförderte das Leder zum 1:2 von Buchschachen in die Maschen (73.). Julian Simon stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf her (88.) und sorgte damit für die Vorentscheidung für das Heim-Team. Schlussendlich verbuchte SC Schachendorf gegen SC Buchschachen einen überzeugenden Heimerfolg.

Mit diesem Sieg zog Schachendorf an Buchschachen vorbei auf Platz zwei. Die Gäste fielen auf die fünfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

2. Klasse Süd A: SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf – SC Buchschachen, 3:1 (2:0)

88 Julian Simon 3:1

73 Marko Jurcic 2:1

18 Jakob Varga 2:0

3 Kristijan Balagovic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.