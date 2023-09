Deutsch Schützen schlägt SG Redlschlag

Details Samstag, 16. September 2023 22:02

Für SG EFM Redlschlag endete das Auswärtsspiel gegen Deutsch Schützen erfolglos. Die Gastgeber gewannen 4:2. Deutsch Schützen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Heimsieg mit Zwei-Tore-Polster

Deutsch Schützen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Norbert Pakai traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Für das 2:0 von Deutsch Schützen zeichnete Martin Makovecz verantwortlich (17.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Paul Zimmermann, als er das 3:0 für Deutsch Schützen besorgte (28.). Dominik Laky vollendete zum vierten Tagestreffer in der 30. Spielminute. Noel Ferenc Karasz schoss die Kugel zum 1:4 für SG Redlschlag über die Linie (35.). Zur Halbzeit blickte Deutsch Schützen auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Das 2:4 von Redlschlag bejubelte Lukas Novotny (55.) durch einen Freistoß. Schlussendlich verbuchte Deutsch Schützen gegen die Gäste einen überzeugenden 4:2-Heimerfolg.

Deutsch Schützen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz des Sieges bleibt Deutsch Schützen auf Platz neun. In dieser Saison sammelte Deutsch Schützen bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

In der Defensivabteilung von SG Redlschlag knirscht es gewaltig, weshalb Redlschlag weiter im Schlamassel steckt. Die Defensive von SG EFM Redlschlag muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 20-mal war dies der Fall. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SG Redlschlag die dritte Pleite am Stück.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen – SG EFM Redlschlag, 4:2 (4:1)

55 Lukas Novotny 4:2

35 Noel Ferenc Karasz 4:1

30 Dominik Laky 4:0

28 Paul Zimmermann 3:0

17 Martin Makovecz 2:0

6 Norbert Pakai 1:0

