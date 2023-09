Riedlingsdorf und Welgersdorf remisieren in packender Partie

Details Sonntag, 17. September 2023 20:12

Riedlingsdorf ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SV Welgersdorf hinausgekommen. Welgersdorf zog sich gegen Riedlingsdorf achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Später Ausgleichstreffer

Das 1:0 von Riedlingsdorf bejubelte Rene Rechberger (18.). Zu allem Überfluss musste Marko Rados von SV Welgersdorf mit Gelb-Rot vom Platz (32.). Noch in der ersten Halbzeit errang der Gast den Ausgleich (41.) - Szabolcs Lödör traf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Dass Welgersdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Borna Pajk, der in der 71. Minute zur Stelle war. Der Unparteiische Borna Pajk von SV Welgersdorf mit Gelb-Rot zum Duschen (81.). In der 83. Minute sicherte Rechberger seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand es zwischen Riedlingsdorf und Welgersdorf pari.

Riedlingsdorf grüßt nach dem Sieg von ganz oben. Mit 17 geschossenen Toren gehört die Heimmannschaft offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd A. Riedlingsdorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Riedlingsdorf fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Riedlingsdorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Welgersdorf in der Tabelle auf Platz sieben. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat Welgersdorf momentan auf dem Konto.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf – SV Welgersdorf, 2:2 (1:1)

83 Rene Rechberger 2:2

71 Borna Pajk 1:2

41 Szabolcs Loedoer 1:1

18 Rene Rechberger 1:0

