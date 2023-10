UFC Oberschützen patzt bei Wolfau unter unterliegt knapp

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:30

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte UFC Oberschützen gegen Wolfau kein Kapital schlagen und erlitt eine überraschende 1:2-Niederlage. SV Wolfau gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde.

Heimsieg gegen den Favoriten

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Für den Führungstreffer von Wolfau zeichnete Luka Bozic per Elfmeter verantwortlich (52.). Das 1:1 von Oberschützen stellte Roland Szalai sicher (70.). Dass SV Wolfau in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marco Fink, der in der 73. Minute zur Stelle war. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte der Gastgeber einen dreifachen Punktgewinn gegen UFC "PG-Cars" Oberschützen.

SV Wolfau klettert nach diesem Spiel auf den zwölften Tabellenplatz. Wolfau verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und sieben Niederlagen. SV Wolfau beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Die überraschende Pleite hatte für UFC Oberschützen keine Folgen in der Tabelle. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Oberschützen bisher sechs Siege, drei Remis und zwei Niederlagen.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Wolfau im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: UFC "PG-Cars" Oberschützen kassierte insgesamt gerade einmal 1,36 Gegentreffer pro Begegnung.

SV Wolfau stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei SG EFM Redlschlag vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt UFC Oberschützen SV Welgersdorf.

2. Klasse Süd A: SV Wolfau – UFC "PG-Cars" Oberschützen, 2:1 (0:0)

73 Marco Fink 2:1

70 Roland Szalai 1:1

52 Luka Bozic 1:0

