SC Schachendorf triumphiert bei Deutsch Schützen und bleibt ungeschlagen

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:31

Durch ein 3:2 holte sich SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf drei Punkte bei Deutsch Schützen. SC Schachendorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Spannung bis zum Schluss

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Anto Krznaric markierte in der dritten Minute die Führung. Lange währte die Freude von Schachendorf nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Andreas Wallner den Ausgleichstreffer für Deutsch Schützen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Norbert Pakai brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Deutsch Schützen über die Linie (69.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Igor Macesic den Ausgleich (75.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Cedric Marcel `t Jampens den entscheidenden Führungstreffer für SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf erzielte (85.). Am Schluss siegte SC Schachendorf gegen Deutsch Schützen.

Bei Deutsch Schützen präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (24). Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt das Heimteam den neunten Platz in der Tabelle ein. Deutsch Schützen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Im Klassement machte Schachendorf einen Satz und rangiert nun auf dem dritten Platz. SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen elf Punkte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft Deutsch Schützen auf SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch, SC Schachendorf spielt am selben Tag gegen SV Hochart.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen – SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf, 2:3 (1:1)

85 Cedric Marcel `t Jampens 2:3

75 Igor Macesic 2:2

69 Norbert Pakai 2:1

7 Andreas Wallner 1:1

3 Anto Krznaric 0:1

