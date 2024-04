Deutsch Schützen beendet Negativ-Serie gegen UFC Oberschützen

Spielberichte

Durch ein 2:1 holte sich Deutsch Schützen in der Partie gegen UFC "PG-Cars" Oberschützen drei Punkte. Die Experten wiesen UFC Oberschützen vor dem Match gegen Deutsch Schützen die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Oberschützen einen knappen 3:2-Sieger.

Anschlusstreffer kam zu spät

Deutsch Schützen ging durch Stefan Kopfensteiner in der 37. Minute in Führung. Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Martin Makovecz versenkte die Kugel zum 2:0 für Deutsch Schützen (52.). Kurz vor Ultimo war noch Manuel Klein zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von UFC "PG-Cars" Oberschützen verantwortlich (85.). Am Schluss gewann Deutsch Schützen gegen den Gast.

Deutsch Schützen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Deutsch Schützen sprang mit diesem Erfolg auf den elften Platz. Deutsch Schützen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und zwölf Pleiten. Deutsch Schützen beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Oberschützen verbuchte insgesamt elf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte UFC "PG-Cars" Oberschützen insgesamt nur sechs Zähler.

Am kommenden Sonntag trifft Deutsch Schützen auf SG EFM Redlschlag, UFC Oberschützen spielt am selben Tag gegen SV Hochart.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen – UFC "PG-Cars" Oberschützen, 2:1 (1:0)

85 Manuel Klein 2:1

52 Martin Makovecz 2:0

37 Stefan Kopfensteiner 1:0

