Riedlingsdorf unterliegt Wolfau, das weiter im Flow ist

Details Samstag, 06. April 2024 23:29

Obwohl Riedlingsdorf auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gastgeber gegen Wolfau eine überraschende 1:3-Pleite einstecken. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von Riedlingsdorf, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Das Hinspiel hatte Riedlingsdorf mit 3:1 gewonnen.

Gäste besorgen Entscheidung in Hälfte zwei

SV Wolfau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jonas Koller traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Florian Prochazka zum Ausgleich für Riedlingsdorf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Luka Bozic stellte die Weichen für Wolfau auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 73. Minute erhöhte Emil Hamzagic auf 3:1 für den Gast. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:1 zugunsten von SV Wolfau.

Insgesamt sammelte Riedlingsdorf bisher zehn Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

Wolfau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Wolfau bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 13. Platz. Wolfau verbuchte insgesamt vier Siege, fünf Remis und elf Niederlagen. Seit fünf Begegnungen hat SV Wolfau das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Samstag tritt Riedlingsdorf bei SV Welgersdorf an, während SV Wolfau einen Tag später SC Mariasdorf empfängt.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf – SV Wolfau, 1:3 (1:1)

73 Emil Hamzagic 1:3

58 Luka Bozic 1:2

45 Florian Prochazka 1:1

6 Jonas Koller 0:1

