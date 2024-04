Viererpack: Gottfried lässt es für SV Kirchfidisch richtig krachen

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 21:50

SV Kirchfidisch setzte sich gegen SG Redlschlag mit 5:2 durch. An der Favoritenstellung ließ Kirchfidisch keine Zweifel aufkommen und trug gegen Redlschlag einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch durch einen 2:1-Erfolg bei SG EFM Redlschlag die drei Punkte eingefahren.

Heimteam brilliert in der Offensive

Peter Kollar brachte SV Kirchfidisch in der 15. Minute nach vorn. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. In Topform präsentierte sich Daniel Gottfried, der einen lupenreinen Hattrick markierte (52./55./67.) und SG Redlschlag einen schweren Schlag versetzte. Laszlo Varga schoss die Kugel zum 1:4 für den Gast über die Linie (74.). Für das 5:1 von Kirchfidisch sorgte Gottfried, der in Minute 76 zur Stelle war. In der 79. Minute brachte Redlschlag das Netz zum Zappeln. Ausschluss: Rot für Lukas Novotny von SG EFM Redlschlag in der 91. Minute. Unter dem Strich verbuchte SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch gegen SG Redlschlag einen 5:2-Sieg.

SV Kirchfidisch stabilisiert nach dem Erfolg über Redlschlag die eigene Position im Klassement. Mit 51 geschossenen Toren gehört Kirchfidisch offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd A. SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Mit erschreckenden 58 Gegentoren stellt SG Redlschlag die schlechteste Abwehr der Liga. Nun musste sich Redlschlag schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

SV Kirchfidisch stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei Sankt Michael vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Redlschlag Deutsch Schützen.

2. Klasse Süd A: SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch – SG EFM Redlschlag, 5:2 (1:0)

79 Richard Petrovský 5:2

76 Daniel Gottfried 5:1

74 Laszlo Varga 4:1

67 Daniel Gottfried 4:0

55 Daniel Gottfried 3:0

52 Daniel Gottfried 2:0

15 Peter Kollar 1:0

Details

