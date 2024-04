Leader Buchschachen kassiert Heimpleite gegen Hannersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 20:17

Buchschachen behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 2:4-Niederlage gegen SV Hannersdorf nicht in bester Verfassung. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von SC Buchschachen zu Ende gegangen.

Torreigen mit besserem Ende für den Gast

Tomislav Coric traf in der sechsten Minute zur frühen Führung für Hannersdorf. Schon zuvor vergaben die Hausherren einen Elfmeter (2.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Julian Lang den Vorsprung des Gasts auf 2:0 (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Andreas Fixl schien die Partie bereits in der 54. Minute mit SV Hannersdorf einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Goran Piskovic für Hannersdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.) - er traf genau ins Kreuzeck. In der 76. Minute brachte Tomo Kotnik das Netz für Buchschachen zum Zappeln - Weitschuss ins lange Eck. Christoph Teubl beförderte das Leder zum 2:4 der Gastgeber über die Linie (81.), indem er die Kugel ins lange Eck bugsierte. Am Schluss gewann SV Hannersdorf gegen SC Buchschachen.

Bei Buchschachen präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (56). Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SC Buchschachen auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Hannersdorf nun auf dem dritten Platz steht.

Zehn Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Hannersdorf momentan auf dem Konto. 14 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Buchschachen derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SC Buchschachen auf Riedlingsdorf, SV Hannersdorf spielt am selben Tag gegen UFC "PG-Cars" Oberschützen.

2. Klasse Süd A: SC Buchschachen – SV Hannersdorf, 2:4 (0:2)

81 Christoph Teubl 2:4

76 Tomo Kotnik 1:4

56 Goran Piskovic 0:4

54 Andreas Fixl 0:3

40 Julian Lang 0:2

6 Tomislav Coric 0:1

Details

