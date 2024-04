Wolfau feiert Kantersieg gegen Mariasdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 19:08

Mit einem 0:4 unterlag SC Mariasdorf gegen SV Wolfau. Die Experten wiesen Mariasdorf vor dem Match gegen Wolfau die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte SC Mariasdorf knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Deutlicher Auswärtssieg

Ein Doppelpack brachte SV Wolfau in eine komfortable Position: Marco Fink war gleich zweimal zur Stelle (13./17.). Die 175 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Emil Hamzagic noch einmal zu: 3:0 stand es nun aus Sicht des Gastgebers (45.). Wolfau gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Eigentlich war Mariasdorf schon geschlagen, als Leon Kinelly das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (53.). Letztlich kam SV Wolfau gegen den Gast zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Wolfau bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SC Mariasdorf ist SV Wolfau weiter im Aufwind.

Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat SC Mariasdorf derzeit auf dem Konto. Gegen Wolfau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

In zwei Wochen trifft SV Wolfau auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 28.04.2024 bei SV Welgersdorf antritt. Nächsten Samstag (17:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SC Mariasdorf mit Welgersdorf.

2. Klasse Süd A: SV Wolfau – SC Mariasdorf, 4:0 (3:0)

53 Leon Kinelly 4:0

45 Emil Hamzagic 3:0

17 Marco Fink 2:0

13 Marco Fink 1:0

