Effektiver Angriff beschert Sankt Michael einen klaren Sieg gegen SC Mariasdorf

Details Samstag, 18. Mai 2024 22:59

Am Samstag traf SC Mariasdorf in der 27. Runde der 2. Klasse Süd A auf Sankt Michael. Das Spiel endete mit einem deutlichen 0:3, wobei Sankt Michael die Gastgeber mit einer soliden Leistung dominierte. Der Sieg wurde durch Tore von Dominik Brünner, Dan Krajnc und Julian Kienzl gesichert, die ihre Mannschaft souverän zum Erfolg führten.

Früher Führungstreffer setzt SC Mariasdorf unter Druck

Bereits in der 25. Minute gelang es Sankt Michael, die Führung zu übernehmen. Dominik Brünner erzielte das 0:1 und brachte damit seine Mannschaft früh im Spiel in eine gute Position. Dieses Tor gab den Ton für den Rest des Spiels an, in dem Sankt Michael überwiegend die Kontrolle behielt. Trotz der Hitze, die eine Trinkpause in der 27. Minute notwendig machte, konnte SC Mariasdorf nicht genügend Druck aufbauen, um den Ausgleich zu erzielen.

Die zweite Hälfte begann ohne wesentliche Änderungen im Spieltempo, wobei Sankt Michael weiterhin die besseren Chancen hatte. In der 54. Minute konnte Dan Krajnc durch eine starke individuelle Leistung das 0:2 erzielen, was die Hoffnungen von SC Mariasdorf auf eine Wende erheblich dämpfte. Das Heimteam versuchte, durch einige Wechsel frischen Wind ins Spiel zu bringen, jedoch ohne sichtbaren Erfolg.

Sankt Michael sichert den Sieg in den Schlussminuten

In der 85. Minute bot sich SC Mariasdorf die große Chance, auf 1:2 zu verkürzen, als ein Elfmeter vergeben wurde. Diese verpasste Gelegenheit schien die letzte Hoffnung auf eine Wiederaufholjagd zu zerschlagen. Kurz darauf, in der 86. Minute, sorgte Julian Kienzl mit dem Treffer zum 0:3 für die endgültige Entscheidung. Dieses Tor unterstrich die Effizienz von Sankt Michaels Angriffslinie.

Das Spiel endete mit einem überzeugenden 0:3-Sieg für Sankt Michael.

2. Klasse Süd A: Mariasdorf : Sankt Michael - 0:3 (0:1)

86 Julian Kienzl 0:3

54 Dan Krajnc 0:2

25 Dominik Brünner 0:1

