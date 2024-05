SV Hannersdorf feiert Heimsieg über UFC Siget

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:00

In einer spannenden Begegnung der 27. Runde in der 2. Klasse Süd A (BGLD) konnte sich SV Hannersdorf mit einem klaren 3:1 Sieg gegen UFC Siget durchsetzen. Ein packendes Match mit vier Toren ließ die Fans beider Teams nicht kalt.

Früher Vorsprung setzt Ton für Hannersdorf

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als SV Hannersdorf von der ersten Minute an Druck machte. Diese frühe Aggressivität zahlte sich bereits in der 31. Minute aus, als Goran Piskovic das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Dieses Tor gab Hannersdorf die nötige Sicherheit, um das Spielgeschehen weitgehend zu kontrollieren. Trotz einiger guter Ansätze von UFC Siget in der Wart gelang es ihnen nicht, den Ausgleich vor der Halbzeitpause zu erzielen, was den Halbzeitstand auf 1:0 festsetzte.

Spannende zweite Halbzeit mit aufregendem Finish

Nach der Pause erhöhte SV Hannersdorf den Druck weiter und wurde in der 64. Minute erneut belohnt. Patrick Muhr erzielte das 2:0, nachdem er sich geschickt durch die Abwehr von Siget manövriert und den Ball gekonnt im Netz untergebracht hatte. Die Gäste aus Siget ließen jedoch nicht locker und fanden in der 73. Minute durch Máté Lukács den Anschluss. Lukács' Tor brachte neue Spannung ins Spiel, da UFC Siget nun mit neuem Elan auf den Ausgleich drängte.

Doch die Hoffnungen der Gäste wurden in der 85. Minute zunichte gemacht, als Ivan Bogdanović einen schnellen Gegenangriff von Hannersdorf zum 3:1 abschloss. Dieses Tor sorgte für die Entscheidung und ließ die Ambitionen von Siget endgültig schwinden. Die letzten Minuten des Spiels zeigten, dass SV Hannersdorf die Partie vollständig unter Kontrolle hatte, und mit dem Schlusspfiff konnte das Heimteam einen wohlverdienten Sieg feiern.

2. Klasse Süd A: Hannersdorf : UFC Siget - 3:1 (1:0)

85 Ivan Bogdanovi? 3:1

73 Máté Lukács 2:1

64 Patrick Muhr 2:0

31 Goran Piskovic 1:0

