Spannendes Unentschieden zwischen Riedlingsdorf und SV Kroisegg

In einer packenden Begegnung der 27. Runde in der 2. Klasse Süd A (BGLD) trennten sich Riedlingsdorf und SV Kroisegg mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten konnten sich die Teams nicht entscheidend absetzen und teilten sich schlussendlich die Punkte.

Startphase ohne klare Dominanz

Die Partie begann mit einem sofortigen Anpfiff, und beide Mannschaften versuchten, schnell ins Spiel zu finden. Riedlingsdorf zeigte mehr Initiative, indem sie bereits in der 9. Minute durch Schneckal mit einem Heber aus 16 Metern das Tor nur knapp verfehlten. Kurz darauf versuchte auch SV Kroisegg sein Glück mit einem Weitschuss aus 30 Metern, aber auch dieser Versuch blieb erfolglos.

Während Riedlingsdorf weiterhin Druck aufbaute und mit Weitschüssen gefährlich blieb, konnte sich Kroisegg nur selten in der Offensive zeigen. Ein Heber in der 19. Minute hätte fast zum ersten Tor für Riedlingsdorf geführt, doch der Ball wurde auf der Linie gerettet.

Zweite Halbzeit bringt die Tore

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams ihre Chancen nicht nutzen konnten, änderte sich das Bild in der zweiten Halbzeit. SV Kroisegg eröffnete den Torreigen in der 63. Minute, als Patrick Weghofer nach einem langen Ball und einer präzisen Hereingabe zur Stelle war und zum 0:1 vollendete.

Riedlingsdorf ließ sich jedoch nicht entmutigen und antwortete prompt. Ein Freistoß von Semir in der 74. Minute, beschrieben als "traumhafter Freistoß ins Kreuzeck", sorgte für den umjubelten Ausgleich. Das Stadion feierte den Torschützen Semir Huremovic, der zuvor bereits mehrmals gefährlich vor dem Tor aufgetaucht war.

Beide Teams hatten in der Schlussphase des Spiels weitere Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden. Riedlingsdorf drängte auf den Siegtreffer, doch trotz einiger guter Ansätze blieb es beim 1:1-Unentschieden. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Intensität und Kampf, jedoch ohne weitere Tore.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf : Kroisegg - 1:1 (0:0)

75 Semir Huremovic 1:1

63 Patrick Weghofer 0:1

