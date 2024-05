Leader SV Kirchfidisch feiert Auswärtssieg bei Deutsch Schützen

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:03

In einem energiegeladenen Spiel in der 27. Runde der 2. Klasse Süd A zeigte SV Kirchfidisch eine beeindruckende Leistung und besiegte Deutsch Schützen mit einem klaren 4:1. Das Gastteam aus Kirchfidisch dominierte größtenteils das Spiel, was sich in der hohen Zahl der Tore widerspiegelte. Für die Heimmannschaft konnte nur ein Ehrentreffer verbucht werden, welcher jedoch zu spät kam, um das Spiel zu drehen.

Früher Vorsprung setzt Ton für das Spiel

Bereits in der 20. Minute gelang es Peter Kollar von SV Kirchfidisch, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Seine Fähigkeit, sich durch die Verteidigung von Deutsch Schützen zu manövrieren, brachte ihm den ersten Treffer und setzte einen hohen Standard für den Rest des Spiels. Nach diesem frühen Tor behielt SV Kirchfidisch die Kontrolle und drängte Deutsch Schützen weiter in die Defensive. Der erste Durchgang endete mit einem Stand von 0:1.

Kontinuierlicher Druck führt zu weiteren Toren

Die zweite Halbzeit begann dynamisch, mit einem weiteren Tor für SV Kirchfidisch in der 53. Minute durch Josef Csencsits, der das Ergebnis auf 0:2 erhöhte. Die Gäste ließen nicht locker und ihre konstante Offensivpräsenz führte zu einem weiteren Tor in der 65. Minute, diesmal jedoch durch ein unglückliches Eigentor von Zsolt Topor aus der Mannschaft von Deutsch Schützen, wodurch sich der Spielstand auf 0:3 erhöhte.

Die Effektivität von SV Kirchfidisch wurde weiter unter Beweis gestellt, als Daniel Gottfried in der 75. Minute einen vierten Treffer erzielte, womit er das Ergebnis auf 0:4 steigerte. Trotz des deutlichen Rückstands gab Deutsch Schützen nicht auf und konnte in der 80. Minute durch Martin Makovecz einen Ehrentreffer erzielen, der das Spiel auf 1:4 brachte. Dieser späte Treffer konnte jedoch die Niederlage nicht mehr abwenden.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen Sieg für SV Kirchfidisch, das insgesamt eine überlegene Leistung gegenüber Deutsch Schützen zeigte. Die Gäste dominierten sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff, was ihnen einen verdienten Sieg in dieser Rundenpartie einbrachte.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen : Kirchfidisch - 1:4 (0:1)

80 Martin Makovecz 1:4

75 Daniel Gottfried 0:4

65 Eigentor durch Zsolt Topor 0:3

53 Josef Csencsits 0:2

20 Peter Kollar 0:1

