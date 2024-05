SV Welgersdorf sichert sich den Sieg in einem packenden Spiel gegen UFC Oberschützen

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:05

Im Rahmen der 27. Runde der 2. Klasse Süd A zeigten SV Welgersdorf und UFC "PG-Cars" Oberschützen ein spannendes Fußballspiel, das mit einem 4:2 für die Heimmannschaft endete. Die Fans wurden durch mehrere Wendungen im Spielverlauf und eine Vielzahl von Toren unterhalten, was das Match zu einem sehenswerten Ereignis machte.

Anfangsphase von Dynamik geprägt

Bereits in der 7. Minute konnte Barnabas Bako für SV Welgersdorf das erste Tor erzielen. Dieser frühe Treffer gab Welgersdorf den notwendigen Schwung und setzte die Gäste aus Oberschützen unter Druck. Die Gäste antworteten jedoch mit Entschlossenheit und erzielten in der 31. Minute durch Adrián Ferenc Prán den Ausgleich. Dieses Tor war ein wichtiger Moment für UFC Oberschützen, um wieder ins Spiel zu finden und die erste Halbzeit mit einem 1:1-Unentschieden abzuschließen.

Zweite Halbzeit zeigt Stärke von Welgersdorf

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte Welgersdorf sofort ihre Absichten, das Spiel zu dominieren. Szabolcs Lödör konnte in der 46. Minute einen weiteren Treffer für das Heimteam erzielen, was Welgersdorf erneut in Führung brachte. Lödör zeigte erneut seine Klasse und erhöhte in der 73. Minute auf 3:1, wodurch die Hoffnungen von Oberschützen auf ein Comeback gedämpft wurden. Trotzdem gab UFC Oberschützen nicht auf und konnte in der 81. Minute durch Zeyran Ergül den Anschlusstreffer zum 3:2 setzen, was die Spannung im Spiel noch einmal erhöhte.

Als jedoch alles danach aussah, als könnten die Gäste vielleicht noch den Ausgleich erzielen, machte Barnabas Bako in der 90. Minute alle Hoffnungen zunichte, indem er seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und den Endstand auf 4:2 festsetzte. Dieses Tor in der Schlussminute sicherte SV Welgersdorf nicht nur die drei Punkte, sondern auch eine beeindruckende Darstellung ihrer Offensivkraft.

2. Klasse Süd A: Welgersdorf : Oberschützen - 4:2 (1:1)

90 Barnabas Bako 4:2

81 Zeyran Ergül 3:2

73 Szabolcs Lödör 3:1

46 Szabolcs Lödör 2:1

31 Adrián Ferenc Prán 1:1

7 Barnabas Bako 1:0

Details

