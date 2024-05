SV Wolfau feiert klaren Heimsieg über SG EFM Redlschlag

Spielberichte

Sonntag, 19. Mai 2024

In einer überzeugenden Darbietung sicherte sich der SV Wolfau einen beeindruckenden 4:0-Sieg über SG EFM Redlschlag in der 27. Runde der 2. Klasse Süd A. Angeführt von einer starken Offensivleistung und präzisen Torschüssen, darunter zwei Tore von Luka Bozic, ließ Wolfau von Anfang an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen.

Wolfau startet fulminant in die Partie

Bereits in der ersten Minute zeigte Wolfau seine Angriffsabsichten. Nach einer initialen Torchance durch Mark Koller, die das Publikum elektrisierte, erzielte Luka Bozic in der 18. Minute das 1:0. Sein scharfer Schuss ließ dem Torwart von Redlschlag keine Chance, was das Stadion zum Jubeln brachte. Wolfau dominierte weiterhin das Spielgeschehen, unterstützt durch intensive Ballbesitze und weitere Chancen, darunter ein Lattenschuss von Bozic in der 32. Minute, der kurz darauf durch Jonas Koller mit einem weiteren Tor zum 2:0 belohnt wurde. Die Zuschauer erlebten eine erste Halbzeit, in der ihre Mannschaft eine deutliche Führung und überlegenes Spiel zeigte.

Die Wölfe setzen ihre Dominanz fort

Nach der Pause ließ Wolfau nicht locker. Innerhalb der ersten Minuten der zweiten Halbzeit erzielte Mark Koller das dritte Tor für sein Team. Wolfau nutzte die numerische Überlegenheit und setzte seine offensiven Bemühungen fort, was schließlich in der 47. Minute der zweiten Halbzeit durch Luka Bozic belohnt wurde, der mit seinem zweiten Tor den Stand von 4:0 sicherstellte.

Redlschlags Versuche, ins Spiel zurückzukommen, wurden durch eine Gelb-Rote Karte für Sascha Repkowsky in der 67. Minute zusätzlich erschwert, was ihre Chancen auf eine Aufholjagd weiter minimierte.

Als der Schlusspfiff ertönte, war die Freude bei den Spielern und Fans von Wolfau groß - ein klarer 4:0-Sieg konnte gefeiert werden.

2. Klasse Süd A: Wolfau : Redlschlag - 4:0 (3:0)

47 Mark Koller 4:0

47 Luka Bozic 3:0

32 Jonas Koller 2:0

18 Luka Bozic 1:0

