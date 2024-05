SV Hochart gelingt klarer Heimerfolg über SC Schachendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 23:39

In einer spannenden Begegnung der 27. Runde der 2. Klasse Süd A gelang es dem SV Hochart, einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen den SC Schachendorf zu sichern. Der klare Sieg wurde durch die herausragenden Leistungen von Lan Zibert und Davor Grgic ermöglicht, die beide doppelt ins Schwarze trafen.

Früher Vorsprung durch Zibert

Das Spiel begann dynamisch, als der SV Hochart bereits in der 5. Minute durch einen schnellen Vorstoß die Führung erlangte. Lan Zibert bewies seine Torjägerqualitäten, indem er den Ball im Netz des SC Schachendorf unterbrachte. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den Rest des Spiels, in dem Hochart die Kontrolle behielt. Trotz einiger Versuche des SC Schachendorf, ins Spiel zurückzufinden, gelang es ihnen nicht, den Abwehrriegel der Gastgeber zu durchbrechen.

Die Dominanz von Hochart setzte sich fort, und in der 36. Minute verdoppelte Davor Grgic die Führung. Die Mannschaft von Hochart ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Hochart baut die Führung aus

In der zweiten Halbzeit zeigte sich Hochart weiterhin von seiner besten Seite. Davor Grgic erzielte in der 64. Minute seinen zweiten Treffer des Tages und erhöhte auf 3:0, indem er eine Unachtsamkeit in der Verteidigung von Schachendorf ausnutzte. Nur drei Minuten später gelang es Lan Zibert ebenfalls, seinen Doppelpack zu schnüren.

Der SC Schachendorf, der um Schadensbegrenzung bemüht war, erzielte in der 80. Minute den Ehrentreffer. Kristijan Balagovic, einer der auffälligeren Spieler der Gäste, nutzte eine kurze Unkonzentriertheit in der Hocharter Defensive und markierte den 4:1-Endstand. Trotz des späten Tors konnte Schachendorf das Blatt nicht mehr wenden.

2. Klasse Süd A: Hochart : Schachendorf - 4:1 (2:0)

80 Kristijan Balagovic 4:1

67 Lan Zibert 4:0

64 Davor Grgic 3:0

36 Davor Grgic 2:0

5 Lan Zibert 1:0

Details

