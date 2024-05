Spannender Heimsieg für SC Schachendorf gegen SV Hannersdorf

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:34

Ein packendes Fußballduell am Freitagabend lieferten sich der SC Schachendorf und der SV Hannersdorf in der 28. Runde der 2. Klasse Süd A. Nach einer torlosen ersten Halbzeit und mehreren Wendungen im Spiel, konnte Schachendorf mit einem 2:1 Sieg das Spielfeld verlassen. Besonders die zweite Spielhälfte war reich an aufregenden Momenten, inklusive Toren und einer Roten Karte.

Erste Halbzeit endet torlos

Die erste Halbzeit des Spiels verlief relativ ausgeglichen, aber ohne Tore auf beiden Seiten. Die Zuschauer mussten sich gedulden, denn obwohl beide Teams engagiert waren, fehlte es an klaren Chancen. Die Spannung stieg jedoch kurz vor der Pause, als der Schiedsrichter ein Tor für Schachendorf aufgrund einer strittigen Abseitsposition zurücknahm. Dieser Moment sorgte für Diskussionen, doch die erste Halbzeit endete ohne weitere Vorfälle.

Die Situation für Hannersdorf verschärfte sich, als Kornel Varga in der 43. Minute die Rote Karte sah und sein Team dadurch in Unterzahl geriet.

Dramatische zweite Halbzeit mit Wendungen

Kurz nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf. Der SV Hannersdorf erzielte in der 48. Minute das erste Tor des Spiels durch Ivan Galic. Die Freude bei den Gästen war jedoch von kurzer Dauer. Nur zwei Minuten später, in der 50. Minute, bekam Schachendorf einen Elfmeter zugesprochen. Kristijan Balagovic traf zum 1:1.

In der 71. Minute gelang es Serafin Palic, den entscheidenden Treffer zum 2:1 für Schachendorf zu erzielen. Dieses Tor, erzielt in der Schlussphase des Spiels, sorgte für große Begeisterung unter den Heimfans.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Bemühungen der SV Hannersdorf geprägt, den Ausgleich zu erzielen, aber trotz einiger guter Ansätze gelang es ihnen nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Der SC Schachendorf verteidigte geschickt und konnte die knappe Führung über die Zeit retten.

2. Klasse Süd A: Schachendorf : Hannersdorf - 2:1 (0:0)

71 Serafin Palic 2:1

53 Kristijan Balagovic 1:1

48 Ivan Galic 0:1

