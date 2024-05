Kein Sieger im Duell zwischen UFC Siget und Riedlingsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:52

In der 28. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) bot das Spiel zwischen UFC Siget in der Wart und Riedlingsdorf ein aufregendes Szenario, das mit einem 1:1-Unentschieden endete. Die Teams zeigten eine engagierte Leistung und sorgten für einige spannende Momente, bevor sie sich die Punkte teilten.

Erste Halbzeit - Frühe Führung für die Gäste

Das Spiel begann mit hohem Einsatz von beiden Mannschaften, doch es waren die Gäste aus Riedlingsdorf, die die erste deutliche Chance des Spiels nutzten. Riedlingsdorf hatte bereits in der 21. Minute eine große Chance, als ein Fehler der Heimmannschaft beinahe zum Tor geführt hätte. Auch die erste Ecke des Spiels gehörte den Gästen, die in der 26. Minute eine weitere gute Gelegenheit verbuchten.

In der 41. Minute vergaben die Hausherren einen Elfmeter. Im Gegenzug: Rene Rechberger brachte sein Team in der 45. Minute in Führung. Ein gekonnt verwandelter Schuss ließ die Fans der Gäste jubeln und stellte die Weichen auf einen möglichen Auswärtssieg. 0:1 zur Pause.

Zweite Halbzeit - Siget schlägt zurück

Die zweite Hälfte begann mit erneutem Schwung von UFC Siget, die entschlossen waren, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 48. Minute belohnt, als Krisztian Horvath für die Heimmannschaft traf. Ein exzellent ausgeführter Schuss sorgte für das 1:1, und die Anhänger von Siget feierten ausgelassen den Ausgleich.

Letztendlich endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das die Leistung beider Teams widerspiegelte.

2. Klasse Süd A: UFC Siget : Riedlingsdorf - 1:1 (0:1)

48 Krisztian Horvath 1:1

45 Rene Rechberger 0:1

Details

