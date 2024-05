SG Redlschlag und SV Welgersdorf teilen sich die Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:54

In einem aufregenden Fußballspiel der 2. Klasse Süd A trafen SG EFM Redlschlag und SV Welgersdorf aufeinander und trennten sich mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Die Partie war geprägt von intensiven Momenten und wichtigen Toren, die in den Schlussminuten des Spiels für dramatische Wendungen sorgten.

Früher Führungstreffer und rascher Ausgleich

Das Spiel begann schwungvoll für die Heimmannschaft, SG EFM Redlschlag, die bereits in der 5. Minute durch Szabolcs Nemeth in Führung ging. Dieses frühe Tor setzte die Gäste von SV Welgersdorf unter Druck, zeigte jedoch auch deren Entschlossenheit, nicht kampflos unterzugehen. Der Ausgleich gelang noch vor der Pause. In der 34. Minute sorgte Markus Kamper für das 1:1, indem er einen gut platzierten Schuss im Netz von SG Redlschlag unterbrachte. Die erste Halbzeit endete mit einem ausgeglichenen Spielstand, wobei beide Teams ihr Bestes gaben, um die Führung zu übernehmen.

Ein Eigentor und ein spätes Ausgleichstor in Akt zwei

Die zweite Halbzeit begann ebenso energetisch wie die erste. SG Redlschlag ging erneut in Führung, diesmal durch ein unglückliches Eigentor von Andreas Lackner von SV Welgersdorf in der 47. Minute. Das Spiel schien zu kippen, doch die Gäste ließen sich nicht entmutigen. Die Hoffnungen von SG Redlschlag auf einen Heimsieg wurden in der 83. Minute zunichte gemacht, als Benjamin Schoditsch für Welgersdorf den Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Trotz einiger spannender Momente in den letzten Minuten, einschließlich einer angekündigten Nachspielzeit von bis zu fünf Minuten, blieb es beim 2:2.

2. Klasse Süd A: Redlschlag : Welgersdorf - 2:2 (1:1)

83 Benjamin Schoditsch 2:2

47 Eigentor durch Andreas Lackner 2:1

34 Markus Kamper 1:1

5 Szabolcs Nemeth 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.