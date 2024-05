UFC Oberschützen holt Heimsieg gegen SC Buchschachen

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 23:56

In einer abwechslungsreichen Begegnung in der 28. Runde der 2. Klasse Süd A sicherte sich der UFC "PG-Cars" Oberschützen einen 3:1-Sieg gegen SC Buchschachen. Mit entscheidenden Toren zu kritischen Momenten des Spiels konnte das Heimteam die Gäste dominieren und wichtige Punkte für die Tabelle sammeln.

Starker Auftakt für Oberschützen

Der UFC Oberschützen legte direkt einen beeindruckenden Start hin, als Zeyran Ergül das Team in der 13. Minute in Führung brachte. Ein geschickt ausgeführter Schuss ließ den Gästetorhüter chancenlos und setzte früh im Spiel ein klares Zeichen. Das Team spielte weiterhin offensiv und drängte Buchschachen in die Defensive. Kurz vor der Halbzeitpause verdoppelte Adrián Ferenc Prán mit einem kraftvollen Schuss die Führung für Oberschützen, was den Halbzeitstand auf 2:0 festlegte.

Buchschachen kämpft sich zurück, doch Oberschützen behält die Oberhand

Nach der Pause kam Buchschachen motivierter aus der Kabine und versuchte, das Spiel zu seinen Gunsten zu wenden. Ihre Bemühungen wurden in der 57. Minute belohnt, als Christoph Teubl den Ball ins Netz schoss und den Rückstand auf 2:1 verkürzte. Das Tor gab den Gästen Hoffnung und sie drängten auf den Ausgleich. Doch ihre Hoffnungen wurden durch eine herausragende Leistung des Oberschützen-Torwarts Bernhard Grill zunichte gemacht, der in der 64. Minute einen Elfmeter hielt und das 2:2 verhinderte.

In der 84. Minute sicherte Roman Fleck nach einer Vorlage von Elias Hofer den Sieg für Oberschützen mit einem sehenswerten Tor zum 3:1. Die jungen Talente des Teams zeigten eine beeindruckende Leistung und stellten sicher, dass die drei Punkte in Oberschützen bleiben. Das Spiel endete schließlich mit diesem Stand nach einer zusätzlichen Nachspielzeit von drei Minuten, in der keine weiteren Tore fielen.

2. Klasse Süd A: Oberschützen : Buchschachen - 3:1 (2:0)

84 Roman Fleck 3:1

57 Christoph Teubl 2:1

45 Adrián Ferenc Prán 2:0

13 Zeyran Ergül 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.