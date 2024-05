SV Wolfau dominiert gegen Sankt Michael mit klarem 5:1 Sieg

Spielberichte

Im Zuge der 28. Runde in der 2. Klasse Süd A setzte sich SV Wolfau deutlich mit 5:1 gegen Sankt Michael durch. Von Beginn an zeigte Wolfau eine starke Leistung und ließ den Gastgebern kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Luka Bozic glänzte besonders mit einem Hattrick, während bei Sankt Michael nur Blaz Kocijan in der Schlussphase ein Ehrentor gelang.

Ein fulminanter Start für SV Wolfau

Der Anpfiff in Sankt Michael erfolgte pünktlich und SV Wolfau verschwendete keine Zeit, um das Kommando zu übernehmen. Bereits in der 6. Minute brach Luka Bozic das Eis und schoss das erste Tor des Spiels, was den Gästen einen frühen Vorsprung verschaffte. Dieses frühe Tor schockte die Gastgeber sichtlich, und SV Wolfau nutzte die Verunsicherung gekonnt aus. Trotz einiger guter Ansätze von Sankt Michaels Blaz, der in der 12. Minute eine Riesenchance knapp verpasste, konnte Wolfau die Kontrolle behalten. In der 15. Minute war es wieder Luka Bozic, der mit einem präzisen Schuss die Führung der Gäste auf 0:2 ausbaute. Die erste Halbzeit endete somit mit einem komfortablen Vorsprung für die Gäste aus Wolfau.

Wolfau setzt in der zweiten Halbzeit nach

Ohne eine Verschnaufpause einzulegen, startete SV Wolfau energisch in die zweite Hälfte und baute den Druck weiter aus. Gleich nach der Pause, in der 47. Minute, traf Leon Kinelly zum 0:3. Nur eine Minute später, in der 48. Minute, netzte Rene Kuich ein und erhöhte auf 0:4. Die Überlegenheit von SV Wolfau war überwältigend und ließ den Gastgebern kaum Raum zur Entfaltung. In der 56. Minute setzte Luka Bozic mit seinem dritten Tor des Tages den Schlusspunkt für Wolfau zum 0:5.

Erst gegen Ende des Spiels konnte Sankt Michael durch Blaz Kocijan in der 88. Minute einen Ehrentreffer erzielen und das Ergebnis auf 1:5 korrigieren. Das Match endete schließlich mit einem klaren und verdienten 1:5 Sieg für SV Wolfau.

2. Klasse Süd A: Sankt Michael : Wolfau - 1:5 (0:2)

88 Blaz Kocijan 1:5

56 Luka Bozic 0:5

48 Rene Kuich 0:4

47 Leon Kinelly 0:3

15 Luka Bozic 0:2

6 Luka Bozic 0:1

