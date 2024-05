Kantersieg: SV Kirchfidisch schenkt SV Hochart halbes Dutzend ein

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:48

In einer beeindruckenden Vorstellung sicherte sich der SV Kirchfidisch einen 6:0-Erfolg gegen den SV Hochart in der 28. Runde der 2. Klasse Süd A. Mit einer Mischung aus präzisen Angriffen und starker Teamleistung demontierte Kirchfidisch den Gastgeber und stellte seine Ambitionen eindrucksvoll unter Beweis.

Explosiver Start und früher Doppelschlag

Bereits in der 1. Minute setzte der SV Kirchfidisch ein klares Zeichen, als das Team energisch aus den Startlöchern kam. Das Spiel wurde angepfiffen und schon wenige Minuten später, in der 5. Minute, erzielte Peter Kollar das 1:0. Kollar, der eine Schlüsselrolle im Angriffsspiel von Kirchfidisch spielte, nutzte eine exzellente Chance und brachte seine Mannschaft früh in Führung.

Die Motivation des Heimteams ließ nicht nach, und nur drei Minuten später, in der 8. Minute, erweiterte Raimund Sala Koxe vom Elfmeterpunkt aus die Führung auf 2:0. Dieser schnelle Doppelschlag schockierte den SV Hochart, der Mühe hatte, ins Spiel zu finden und die aggressive Offensive von Kirchfidisch zu kontrollieren.

Unaufhaltsame Torflut in der ersten Halbzeit

Der Torreigen setzte sich fort, als Felix Csencsits in der 21. Minute den Ball zum 3:0 im Netz unterbrachte. Die Heimmannschaft spielte weiterhin wie aus einem Guss und zeigte eine beeindruckende Kombination aus Spielintelligenz und Effizienz.

Daniel Gottfried trat in der 30. Minute in Erscheinung und markierte das 4:0, gefolgt von einem weiteren Tor durch Peter Kollar in der 32. Minute, der damit seinen Doppelpack perfekt machte und den Halbzeitstand auf 5:0 schraubte. Die erste Halbzeit war eine Machtdemonstration von SV Kirchfidisch, die den Gästen aus Hochart kaum Raum zum Atmen ließ.

Die zweite Halbzeit bot ein ähnliches Bild, obwohl die Frequenz der Tore nachließ. Daniel Gottfried erzielte in der 58. Minute sein zweites Tor des Spiels und brachte das Ergebnis auf 6:0, was zugleich den Endstand markierte.

2. Klasse Süd A: Kirchfidisch : Hochart - 6:0 (5:0)

58 Daniel Gottfried 6:0

32 Peter Kollar 5:0

30 Daniel Gottfried 4:0

21 Felix Csencsits 3:0

8 Raimund Sala Koxe 2:0

5 Peter Kollar 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.