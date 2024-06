Sankt Michael triumphiert in torreichem Duell gegen SV Welgersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:25

In Runde 29 der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich Sankt Michael mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen SV Welgersdorf durch. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte und hielt die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem. Trotz einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften je zwei Treffer erzielten, konnte Sankt Michael in der zweiten Halbzeit die Oberhand gewinnen und schließlich als Sieger vom Platz gehen.

Ein aufregender Beginn mit Doppelschlägen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo und bereits in der 16. Spielminute gelang es Sankt Michael, in Führung zu gehen. Blaz Kocijan erzielte das 0:1 für die Gäste und setzte damit ein frühes Zeichen. Der Druck auf die Defensive von SV Welgersdorf wuchs weiter, und nur neun Minuten später schlug Kocijan erneut zu. Diesmal profitierte er von einer perfekten Vorlage von seinem Mitspieler Klemi und erhöhte auf 0:2.

SV Welgersdorf zeigte sich jedoch wenig beeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 29. Minute gelang Szabolcs Lödör der Anschlusstreffer zum 1:2, was die Hoffnung der Heimfans wieder aufleben ließ. Nur wenige Minuten später, in der 33. Spielminute, konnte Barnabas Bako nach einem Fehler in der Abwehr von Sankt Michael den Ausgleich zum 2:2 erzielen. Damit war die Partie zur Halbzeit wieder völlig offen.

Spannung bis zum Schluss - Gäste mit nötig längerem Atem

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv und beide Teams hatten Chancen, in Führung zu gehen. In der 58. Minute sorgte Blaz Kocijan erneut für Aufsehen, als er mit einem weiteren Treffer seine beeindruckende Leistung krönte. Mit seinem dritten Tor des Tages brachte er Sankt Michael wieder mit 2:3 in Führung.

Die Gastgeber aus Welgersdorf bemühten sich in der Folgezeit, den erneuten Rückstand zu egalisieren, doch die Abwehr von Sankt Michael stand sicher. In der 84. Spielminute erhielt Sankt Michael einen Elfmeter, der die Vorentscheidung bringen sollte. Dan Krajnc trat an und verwandelte souverän zum 2:4, was gleichzeitig den Endstand markierte. Obwohl SV Welgersdorf bis zum Schluss kämpfte, konnten sie keine weiteren Treffer mehr erzielen.

2. Klasse Süd A: Welgersdorf : Sankt Michael - 2:4 (2:2)

92 Dan Krajnc 2:4

64 Blaz Kocijan 2:3

33 Barnabas Bako 2:2

29 Szabolcs Lödör 1:2

25 Blaz Kocijan 0:2

16 Blaz Kocijan 0:1

