SV Kirchfidisch sichert sich den Titel mit einem 4:2-Sieg gegen SV Hannersdorf

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:27

Im Spiel zwischen dem SV Hannersdorf und dem SV Kirchfidisch triumphierte die Gastmannschaft mit 4:2 und sicherte sich damit den Meistertitel in der 2. Klasse Süd A (BGLD). Das Spiel hielt viele aufregende Momente bereit und endete mit einem verdienten Sieg für die Gäste.

Erste Halbzeit: Ausgeglichener Schlagabtausch

Das Spiel begann mit viel Tempo und Spannung, als der SV Hannersdorf den SV Kirchfidisch empfing. Bereits in der 8. Minute gab es erste Aufregung, als ein Tor von Piskovic für Hannersdorf aufgrund eines vermeintlichen Abseits abgepfiffen wurde. Der SV Kirchfidisch nutzte die Gunst der Stunde und kam in der 25. Minute durch Peter Kollar zu einer guten Chance, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 29. Minute war es dann soweit: Peter Kollar brachte den SV Kirchfidisch mit 1:0 in Führung. Das Spiel blieb weiterhin spannend und intensiv. Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem SV Hannersdorf der Ausgleich durch Julian Lang, der in der 42. Minute traf. Mit einem Stand von 1:1 gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Kirchfidisch dreht auf und holt sich den Titel

Die zweite Halbzeit begann schwungvoll, und der SV Hannersdorf konnte in der 54. Minute durch Ivan Galic die Führung zum 2:1 übernehmen. Doch der SV Kirchfidisch ließ sich davon nicht beirren. In der 62. Minute erzielte erneut Peter Kollar den Ausgleich zum 2:2, und nur sieben Minuten später brachte Daniel Gottfried die Gäste mit einem Traumtor zum 3:2 in Führung.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, was sich in mehreren Karten niederschlug. In der 77. Minute gab es eine Gelb-Rote Karte für Richárd András Szöke vom SV Hannersdorf sowie eine Rote Karte für Andreas Fixl vom SV Kirchfidisch. Trotz der Dezimierung beider Teams blieb das Spiel spannend.

In der 83. Minute setzte Peter Kollar den Schlusspunkt, als er mit seinem dritten Treffer des Tages den Endstand von 4:2 für den SV Kirchfidisch besiegelte. Damit krönte er nicht nur seine herausragende Leistung, sondern sicherte seinem Team auch den Meistertitel.

2. Klasse Süd A: Hannersdorf : Kirchfidisch - 2:4 (1:1)

83 Peter Kollar 2:4

69 Daniel Gottfried 2:3

62 Peter Kollar 2:2

54 Ivan Galic 2:1

42 Julian Lang 1:1

29 Peter Kollar 0:1

