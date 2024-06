Klarer Heimsieg: SV Wolfau triumphiert über SV Kroisegg

Spielberichte

Der SV Wolfau konnte in einem packenden Duell gegen den SV Kroisegg einen beeindruckenden 4:1-Sieg feiern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit nahmen die Wölfe in der zweiten Hälfte richtig Fahrt auf und sicherten sich letztendlich den verdienten Sieg. Besonders herausragend waren die Leistungen von Leon Kinelly und Jonas Koller, die jeweils mehrmals erfolgreich ins Tor trafen.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann auf dem regennassen Terrain, was die Bedingungen erschwerte. Bereits in der zweiten Minute verzeichnete der SV Wolfau den ersten Freistoß, ausgeführt von Emil Hamzagic, der jedoch vom Torwart des SV Kroisegg pariert wurde. Die Wölfe machten von Anfang an Druck, was durch mehrere Torchancen, darunter eine herausragende Möglichkeit in der 12. Minute, deutlich wurde. Trotz ihrer Bemühungen gelang es dem SV Wolfau nicht, in der ersten Halbzeit ein Tor zu erzielen.

Der SV Kroisegg hingegen zeigte sich ebenfalls kampfbereit und hatte seine eigenen Torchancen, konnte jedoch keine davon in Zählbares ummünzen. Die Verteidigung des SV Wolfau, angeführt von Spielern wie Jan Herold und Noel Lang, zeigte sich standhaft und verhinderte jegliche Durchbrüche der Gäste.

Hausherren brillieren in Halbzeit zwei

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte der SV Wolfau den Druck weiter. In der 52. Minute brach der Bann: Nach einem schönen Freistoß von Jan Herold konnte Jonas Koller den Ball ins Tor befördern und den SV Wolfau mit 1:0 in Führung bringen. Doch die Freude währte nur kurz, denn bereits sieben Minuten später glich der SV Kroisegg durch ein Tor von Gabor Kalmar zum 1:1 aus.

Der SV Wolfau ließ sich jedoch nicht entmutigen. In der 65. Minute brachte Leon Kinelly die Wölfe erneut in Führung, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 75. Minute, ebenfalls durch Kinelly. Damit stand es 3:1 für den SV Wolfau, und die Fans begannen bereits, den Sieg zu feiern.

Die Gäste aus Kroisegg kämpften tapfer weiter, konnten jedoch gegen die stark verteidigende Mannschaft der Wölfe nicht mehr viel ausrichten. In der 80. Minute setzte Emil Hamzagic mit einem vierten Treffer den Schlusspunkt der Partie. Trotz einiger weiterer Chancen für den SV Kroisegg, darunter ein Freistoß in der 90. Minute, blieb es beim Endstand von 4:1.

2. Klasse Süd A: Wolfau : Kroisegg - 4:1 (0:0)

80 Emil Hamzagic 4:1

75 Leon Kinelly 3:1

65 Leon Kinelly 2:1

59 Gabor Kalmar 1:1

52 Jonas Koller 1:0

