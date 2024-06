Überzeugender Heimsieg für Riedlingsdorf: 3:0 gegen SC Schachendorf

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:30

In einem intensiven und spannenden Spiel konnte sich Riedlingsdorf mit einem klaren 3:0-Sieg gegen SC Schachendorf durchsetzen. Die Partie war geprägt von starken Offensivaktionen und einigen hitzigen Momenten. Besonders hervorzuheben sind die Tore von Michael Ritter, Daniel Heinz Szendi und Semir Huremovic, die den verdienten Sieg für das Heimteam sicherten.

Früher Ausschluss bringt Hausherren in Überzahl

Die Begegnung begann sofort mit einem hohen Tempo. Bereits in der vierten Minute hatte Riedlingsdorf die erste große Chance des Spiels, als ein Schuss an den Pfosten krachte. Diese frühe Möglichkeit setzte den Ton für den Rest der ersten Halbzeit, in der Riedlingsdorf kontinuierlich Druck auf die Abwehr von SC Schachendorf ausübte.

Anto Krznaric von SC Schachendorf sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, was das Team weiter schwächte. Mit einem Spieler weniger auf dem Platz wurden die Verteidigungsreihen von Schachendorf noch mehr gefordert.

Riedlingsdorf nutzte diese numerische Überlegenheit und konnte kurz vor der Halbzeitpause den ersten Treffer des Spiels erzielen. In der 44. Minute war es Michael Ritter, der mit einem präzisen Schuss den Ball ins Netz beförderte und damit das 1:0 markierte. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und Riedlingsdorf konnte mit der ersten Hälfte zufrieden sein.

Zweite Halbzeit sorgt für klare Verhältnisse

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv, und Riedlingsdorf setzte seine Offensive fort. Doch in der 53. Minute kam es zu einem unerwarteten Rückschlag für das Heimteam, als Kevin Burjan eine Rote Karte erhielt. Trotz dieser numerischen Gleichstellung ließen sich die Spieler von Riedlingsdorf nicht entmutigen und zeigten weiterhin eine kämpferische Leistung.

Nur neun Minuten nach der Roten Karte, in der 62. Minute, konnte Riedlingsdorf seinen Vorsprung ausbauen. Daniel Heinz Szendi nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SC Schachendorf und erzielte das 2:0. Dieser Treffer gab Riedlingsdorf zusätzliche Sicherheit und Kontrolle über das Spiel.

Der Schlusspunkt der Partie folgte in der 83. Minute, als Semir Huremovic, der Coach von Riedlingsdorf höchstpersönlich, den Ball zum 3:0 ins Netz brachte. Dieser Treffer besiegelte endgültig den Sieg für das Heimteam und ließ keinen Zweifel mehr am Ausgang des Spiels.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute endete die Partie mit einem verdienten 3:0-Sieg für Riedlingsdorf. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte sowohl in der Offensive als auch in der Defensive überzeugen.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf : Schachendorf - 3:0 (1:0)

83 Semir Huremovic 3:0

62 Daniel Heinz Szendi 2:0

44 Michael Ritter 1:0

