Deutsch Schützen feiert Kantersieg im Torfestival beim SV Hochart

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 18:17

Im Zuge der 29. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich Deutsch Schützen mit einem klaren 6:2 gegen SV Hochart durch. Trotz eines spannenden Starts und einer Halbzeitführung von 3:2 für Deutsch Schützen, konnte SV Hochart in der zweiten Hälfte nicht mehr mithalten und kassierte noch drei weitere Treffer. Besonders auffällig war Martin Makovecz, der allein drei Tore für die Gäste erzielte.

Frühe Tore und ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann sofort mit einem Paukenschlag. Bereits in der 2. Minute ging Deutsch Schützen durch Martin Makovecz in Führung. Die Freude der Gäste währte jedoch nicht lange, denn nur fünf Minuten später erzielte Davor Grgic den Ausgleich für SV Hochart. Ein packender Auftakt, der Lust auf mehr machte.

Deutsch Schützen zeigte sich davon unbeeindruckt und setzte weiterhin auf Offensive. In der 17. Minute war es erneut Martin Makovecz, der mit seinem zweiten Treffer des Tages die Gäste wieder in Front brachte. SV Hochart kämpfte sich jedoch zurück und glich in der 27. Minute durch Hans Jürgen Wappel aus. Mit dem Stand von 2:2 schien alles offen zu sein.

Doch Martin Makovecz hatte noch nicht genug. In der 39. Minute schnürte er seinen Triplepack und brachte Deutsch Schützen erneut in Führung. Mit einem Spielstand von 3:2 für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Deutsch Schützen dominiert die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel legte Deutsch Schützen gleich wieder los. In der 48. Minute erzielte Paul Zimmermann das 4:2 für die Gäste. SV Hochart konnte sich kaum aus der Umklammerung befreien und hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zurückzufinden. Die Dominanz von Deutsch Schützen setzte sich fort, und in der 71. Minute war es Norbert Pakai, der das 5:2 markierte.

SV Hochart versuchte, mit aller Kraft noch einmal ins Spiel zu finden, doch Deutsch Schützen ließ keine Zweifel aufkommen. In der 90. Minute machte Georg Bock mit dem 6:2 den Deckel endgültig drauf.

2. Klasse Süd A: Hochart : Deutsch Schützen - 2:6 (2:3)

91 Georg Bock 2:6

71 Norbert Pakai 2:5

48 Paul Zimmermann 2:4

39 Martin Makovecz 2:3

27 Hans Jürgen Wappel 2:2

17 Martin Makovecz 1:2

7 Davor Grgic 1:1

2 Martin Makovecz 0:1

