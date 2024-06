UFC Siget dreht das Spiel gegen SC Mariasdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:34

Im Zuge der 29. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) zwischen dem SC Mariasdorf und dem UFC Siget in der Wart konnte das Gästeteam einen knappen 2:1-Sieg einfahren. Trotz einer frühen Führung der Gastgeber, gelang es UFC Siget durch Tore von Florian Sulyok und Ralph Ringbauer das Spiel zu drehen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

Ein Blitzstart für SC Mariasdorf wird egalisiert

Die Begegnung zwischen SC Mariasdorf und UFC Siget in der Wart begann mit einem furiosen Start der Heimmannschaft. Bereits in der 5. Minute konnte Csanád Héra die Gastgeber in Führung bringen. Sein präziser Schuss ließ dem Torhüter von UFC Siget keine Chance und sorgte für Jubel auf den Rängen.

Das frühe Tor gab SC Mariasdorf Rückenwind, doch die Gäste aus Siget ließen sich nicht einschüchtern. Nach einer kurzen Spielunterbrechung in der 7. Minute, bei der sich der SC Mariasdorf von Doleschal Hans Jürgen verabschiedete, kehrte das Spiel wieder zu seinem schnellen Rhythmus zurück. Beide Mannschaften zeigten hohen Einsatz und lieferten sich packende Zweikämpfe im Mittelfeld.

Gegen Ende der ersten Halbzeit gelang es UFC Siget, den Ausgleich zu erzielen. Florian Sulyok nutzte in der 43. Minute eine Unachtsamkeit in der Abwehr von SC Mariasdorf aus und brachte den Ball souverän im Netz unter. Dieser Treffer zum 1:1 war ein wichtiger psychologischer Vorteil für die Gäste, die nun mit neuer Energie in die zweite Halbzeit starteten.

Perfekter Start in Halbzeit zwei bringt Turnaround und Auswärtssieg

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich UFC Siget weiterhin angriffslustig und belohnte sich in der 48. Minute. Ralph Ringbauer traf nach einem schnellen Konter zum 2:1 für die Gäste. Sein Tor brachte die Wende im Spiel und setzte SC Mariasdorf unter Druck, die Führung zurückzuerobern.

Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit intensivierte SC Mariasdorf ihre Bemühungen, doch die Abwehr von UFC Siget stand sicher und ließ kaum klare Chancen zu. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, was zu einigen hart geführten Zweikämpfen führte.

Als das Spiel in die Schlussphase ging, versuchte SC Mariasdorf alles, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Die Nachspielzeit begann, doch auch in dieser kurzen Zeit gelang es den Gastgebern nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen.

Schließlich ertönte der Schlusspfiff und der UFC Siget durfte sich über einen hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg freuen. Dank der Tore von Florian Sulyok und Ralph Ringbauer konnte das Team die drei Punkte mit nach Hause nehmen, während SC Mariasdorf trotz eines starken Starts mit leeren Händen dasteht.

2. Klasse Süd A: Mariasdorf : UFC Siget - 1:2 (1:1)

48 Ralph Ringbauer 1:2

43 Florian Sulyok 1:1

5 Csanád Héra 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.