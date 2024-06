Spannendes Duell zum Saisonabschluss: Sankt Michael triumphiert über Buchschachen

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:10

In einem mitreißenden Spiel der 30. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich Sankt Michael gegen SC Buchschachen mit 3:1 durch. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine starke Leistung und gingen bereits in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Trotz eines schnellen Anschlusstreffers der Gäste in der zweiten Halbzeit gelang es Sankt Michael, den Sieg durch ein weiteres Tor von Blaz Kocijan sicherzustellen.

Frühe Führung für Sankt Michael hält bis zur Pause

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen, und von der ersten Minute an war klar, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die drei Punkte zu holen. Bereits in der 21. Minute gelang Sankt Michael der erste Treffer des Spiels. Renato Rumbak nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr von Buchschachen und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber ließen nicht nach und setzten die Gäste weiter unter Druck.

Nur elf Minuten später, in der 32. Minute, konnte Sankt Michael erneut jubeln. Blaz Kocijan war zur Stelle und erhöhte die Führung auf 2:0. Die Abwehr von Buchschachen war in diesem Moment machtlos gegen den präzisen Abschluss. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es für Sankt Michael in die Halbzeitpause, während Buchschachen sich auf eine taktische Neuausrichtung für die zweite Halbzeit vorbereiten musste.

Buchschachen kämpft, doch Sankt Michael setzt den Schlusspunkt

Nach der Pause kam SC Buchschachen entschlossen aus der Kabine und setzte alles daran, das Spiel zu drehen. Bereits in der 46. Minute zeigte sich der Einsatz der Gäste. Oliver Hegedüs erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1 und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Die Hoffnung auf ein Comeback war nun spürbar, und Buchschachen drängte weiter nach vorne.

Trotz der Bemühungen der Gäste ließ Sankt Michael nicht locker und verteidigte geschickt. In der 71. Minute gelang es Blaz Kocijan erneut, seine Klasse zu zeigen. Mit einem weiteren Treffer stellte er den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und markierte das 3:1 für Sankt Michael. Dieser Treffer schien der entscheidende zu sein, da Buchschachen in den verbleibenden Minuten keine Antwort mehr fand.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere Höhepunkte, und Sankt Michael verteidigte seine Führung souverän bis zum Schlusspfiff.

2. Klasse Süd A: Sankt Michael : Buchschachen - 3:1 (2:0)

71 Blaz Kocijan 3:1

46 Oliver Hegedüs 2:1

32 Blaz Kocijan 2:0

21 Renato Rumbak 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.