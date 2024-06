Überlegener Sieg für Meister SV Kirchfidisch gegen Riedlingsdorf

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:12

Der SV Kirchfidisch hat am Samstag eindrucksvoll seine Klasse unter Beweis gestellt und Riedlingsdorf mit einem klaren 4:0-Sieg bezwungen. Besonders herausragend war die geschlossene Mannschaftsleistung der Gastgeber, die durch Tore von Peter Kollar, Bence Szabo, Szabolcs Halmosi und Daniel Gottfried einen nie gefährdeten Erfolg verbuchen konnten.

Dominante erste Halbzeit

Von Beginn an war der SV Kirchfidisch die tonangebende Mannschaft. Die ersten Minuten des Spiels waren geprägt von taktischen Abtastens beider Teams, doch nach und nach übernahm der SV Kirchfidisch die Kontrolle. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Peter Kollar mit einem präzisen Kopfball das wichtige 1:0 für die Hausherren in der 44. Minute, womit die Mannschaft mit einer verdienten Führung in die Pause ging.

Kirchfidisch dreht auf in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigte der SV Kirchfidisch, dass sie den Sieg unbedingt wollten. In der 52. Minute erhöhte Bence Szabo auf 2:0 und brachte damit die Gastgeber weiter in Führung. Der Druck auf Riedlingsdorf nahm weiter zu, und nur wenige Minuten später, in der 66. Minute, schoss Szabolcs Halmosi das 3:0. Die Gäste aus Riedlingsdorf hatten in dieser Phase des Spiels kaum noch Chancen, sich zu wehren.

Ein weiteres Highlight der Partie war der 71. Minute vorbehalten, als Daniel Gottfried nach einem sehenswerten Solo den gegnerischen Torhüter Thomas Prochazka umkurvte und zum 4:0-Endstand einnetzte. Trotz einiger Versuche von Riedlingsdorf, wie etwa einem knapp am Kreuzeck vorbeigezogenen Schuss von Julian Knapp in der 69. Minute, blieb es beim hochverdienten Sieg für den SV Kirchfidisch. Das Spiel endete mit einem eindeutigen 4:0.

2. Klasse Süd A: Kirchfidisch : Riedlingsdorf - 4:0 (1:0)

71 Daniel Gottfried 4:0

66 Szabolcs Halmosi 3:0

52 Bence Szabo 2:0

44 Peter Kollar 1:0

Details

