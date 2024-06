UFC Oberschützen schenkt SG Redlschlag nach Rückstand acht Dinger ein

Spielberichte

Der UFC "PG-Cars" Oberschützen hat in einem beeindruckenden Spiel die SG EFM Redlschlag mit 8:1 besiegt. Trotz eines frühen Treffers von SG Redlschlag schafften es die Gäste, das Spiel zu drehen und schließlich zu dominieren. Roland Szalai war der überragende Akteur auf dem Platz und trug maßgeblich zum Erfolg seines Teams bei.

Frühe Führung für SG Redlschlag hält nicht lange

Die Partie zwischen SG Redlschlag und UFC Oberschützen begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 13. Minute gelang es Szabolcs Nemeth, die Heimmannschaft in Führung zu bringen.

Die Freude über die Führung währte jedoch nicht lange. In der 21. Minute erzielte Marcel Benedek den Ausgleich für UFC Oberschützen. Mit einem cleveren Abschluss brachte er seine Mannschaft zurück ins Spiel und setzte ein erstes Ausrufezeichen. 16 Minuten später war es dann erneut Roland Szalai, der die Gäste in Führung brachte. Sein Treffer zum 1:2 kurz vor der Halbzeit zeigte einmal mehr seine Klasse und sorgte für eine beruhigende Führung zur Pause.

UFC Oberschützen dreht auf und siegt deutlich

Nach dem Seitenwechsel drückte UFC Oberschützen weiterhin auf das Tempo und setzte die Verteidigung von SG Redlschlag unter Druck. In der 58. Minute war es Dominik Tibor Prán, der mit seinem Treffer zum 1:3 die Führung weiter ausbaute. Die Gastgeber wirkten zunehmend überfordert und konnten den Offensivdrang der Gäste kaum noch unterbinden.

In der 65. Minute schlug Roland Szalai erneut zu und erhöhte auf 1:4. Der Torjäger von UFC Oberschützen zeigte sich in absoluter Topform und war an diesem Tag einfach nicht zu stoppen. Nur fünf Minuten später war es wieder Szalai, der mit seinem vierten Treffer des Tages auf 1:5 stellte. Die Defensive von SG Redlschlag fand keine Mittel, um ihn zu kontrollieren.

In der 76. Minute machte Szalai seinen unglaublichen Tag perfekt und erzielte sein fünftes Tor zum 1:6. Der Stürmer demonstrierte eindrucksvoll seine Torgefährlichkeit. Doch damit nicht genug: In der 86. Minute war es Ermal Belulaj, der mit einem weiteren Treffer das 1:7 markierte. Der Sturmlauf der Gäste schien unaufhaltsam.

Den Schlusspunkt setzte erneut Roland Szalai in der 88. Minute. Mit seinem sechsten Treffer des Tages stellte er den 1:8-Endstand her und krönte seine überragende Leistung. Die Fans von UFC Oberschützen feierten ihren Torjäger und das gesamte Team für diese beeindruckende Vorstellung.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 8:1-Sieg für UFC Oberschützen. SG Redlschlag musste sich trotz eines couragierten Beginns der spielerischen Klasse der Gäste geschlagen geben. Vor allem Roland Szalai erwies sich als unaufhaltsame Tormaschine und war der überragende Mann auf dem Platz.

2. Klasse Süd A: Redlschlag : Oberschützen - 1:8 (1:2)

88 Roland Szalai 1:8

86 Ermal Belulaj 1:7

76 Roland Szalai 1:6

70 Roland Szalai 1:5

65 Roland Szalai 1:4

58 Dominik Tibor Prán 1:3

37 Roland Szalai 1:2

21 Marcel Benedek 1:1

13 Szabolcs Nemeth 1:0

