FC Minihof-Liebau: Im dichten Tabellen-Spitzenfeld spielt der Herbstmeister vorerst die "erste Geige"

"Einen Platz in den Top drei" hatte FC Minihof-Liebau-Trainer Orhan Fazli am Ende der Vorsaison als Planziel für die heurige Saison in der 2. Klasse Süd B ausgerufen... Und der bisherige Verlauf, bis hin zum Ende des Herbstdurchganges, stimmt den Chefcoach "sehr zufrieden": Neun Siege, drei Remis und zwei Niederlagen stehen zu Buche, was eine Punkteausbeute von 30 Zählern macht und in einer bis dato sehr engen Meisterschaft mit dem Titel "Winterkönig" einhergeht. Zeit, um zu "bilanzieren"...

Herbstsaison sehr zufriedenstellend, geschafft sind aber erst 50 %

Ligaportal: Im Sommer wurde ein Platz unter den Top drei als Ziel ausgerufen, nun lacht ihr über die Wintermonate von ganz oben im Tableau. Auch wenn es oben sehr eng zugeht, kann man da schon einmal zufrieden sein, oder?

Orhan Fazli: "Ja, wir sind sehr zufrieden mit der Hinrunde, die Richtung passt, es wurde bereits gut gearbeitet und daher haben wir uns das auch verdient. Dennoch wissen wir, dass in dieser Liga alles sehr eng beieinander liegt, die Teams alle sehr gut eingestellt sind und quasi bis hin zum Sechsten alles möglich ist. Wir sind uns auch bewusst, dass jetzt erst 50 % geschafft sind und die Rückrunde auf keinen Fall einfacher wird. Jedenfalls ist vieles möglich, wenn wir weiter so diszipliniert arbeiten."

"Drei Punkte sind drei Punkte"

Ligaportal: Sechs Partien habt ihr mit nur einem Tor Unterschied gewinnen können - auch ein Qualitätsmerkmal, oder?

Orhan Fazli: "Es geht in dieser Liga eben sehr eng her, haben sich alle anderen Teams ja auch verstärkt und stehen kompakt. Es gehört dann eben auch dazu, dass man Partien einmal mit einem Tor Unterschied gewinnt - gleichzeitig haben wir aber Partien auch schon mit einem Tor Unterschied verloren. Am Ende sind drei Punkte eben drei Punkte."

Keine großen Kaderumbrüche geplant - Stamm wird in der Vorbereitung gefunden

Ligaportal: Ist im Winter mit Kaderadaptionen zu rechnen oder wird die Mannschaft so beisammen bleiben?

Orhan Fazli: "Es sind keine großen Änderungen geplant, es können vielleicht noch ein, zwei Einheimische dazukommen. Zwei Spieler aus der Reserve trainieren schon immer mal wieder oben mit, da wird sich auch in der sehr wichtigen Vorbereitungszeit, in der man solche Talente dann von Beginn an spielen lassen kann, zeigen, inwiefern das Potenzial für die Kampfmannschaft gegeben ist. Insgesamt kristallisiert sich in der Vorbereitung vieles heraus, kann viel probiert werden, sodass derartig dann der Stamm für die Meisterschaft gefunden wird."