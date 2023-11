USV Burgauberg: Im Frühjahr peilt der Rangfünfte eine Attacke auf die Tabellenspitze an

Details Dienstag, 28. November 2023 09:09

Der USV Trummer Frucht Burgauberg-Neudauberg verweilt über die Wintermonate inmitten einer immens engen Meisterschaft in der 2. Klasse Süd B auf dem fünften Tabellenplatz, verzeichnet dabei einen Rückstand von neun Zählern auf die Spitze, die aktuell FC Minihof-Liebau einnimmt (siehe Beitrag). Nach dem Herbstdurchgang stehen insgesamt 21 Zähler zu Buche, die aus sechs Siegen, drei Remis und fünf Niederlagen resultieren. In heimischen "Gefilden" wurden bis dato elf Zähler erwirtschaftet, in der Fremde zehn – somit belegt man auch in diesen Statistiken jeweils den fünften Rang der "Zwischenauswertung"… Gerade nach der starken Vorsaison galt es das bisher Erreichte in der heurigen Spielzeit Revue passieren zu lassen – der Sportliche Leiter Philipp Hanfstingl zog Bilanz…

"Kein leichter Start" mit einer "im Kern veränderten Mannschaft"

Ligaportal: Mit 21 Punkten nehmt ihr über den Winter Rang fünf ein, das Ganze bei sechs Siegen, drei Unentschieden und fünf Niederlagen. Wir zufrieden zeigt man sich mit diesem Abschneiden im Herbst?

Philipp Hanfstingl: "Wir hatten aufgrund der hohen Erwartungen der letzten Saison (Ann.: Gruppensieger/Meister mit neun Punkten (!) Vorsprung) keinen leichten Start. Die Mannschaft wurde aufgrund einiger Abhänge im Kern verändert. Leider konnten die Neuerwerbungen nicht die Mannschaft der letzten Saison ersetzen. Auch die Verletzungen und langfristige Ausfälle einiger Leistungsträger konnten wir nicht kompensieren."

"Burgauberg greift wieder an"

Ligaportal: Der Rückstand zur Spitze beträgt in einer sehr engen Meisterschaft neun Punkte – inwiefern sieht da die Zielsetzung für das Frühjahr aus?

Philipp Hanfstingl: "Die Zielsetzung fürs Frühjahr ist für uns, wie jede Saison, glasklar. Wir spielen in der 2. Klasse Süd B. Für uns gibt es jedes Jahr nur das eine Ziel: Aufstieg in die VORLETZTE Klasse! Auch die anderen Kandidaten und Favoriten dieses Jahr haben gezeigt, dass sie Punkte liegen lassen, auswärts als auch zu Hause. Die direkten Duelle mit Sulz, Minihof und Wallendorf gilt es zu gewinnen und auf die Mithilfe der anderen Vereine zu vertrauen. Burgauberg greift wieder an!"

Kader-Adaptionen über den Jahreswechsel angedacht

Ligaportal: Sind Kaderänderungen über den Jahreswechsel geplant?

Philipp Hanfstingl: "Ja! Es werden in den kommenden Wochen und Monaten die Veränderungen des USV Trummer Frucht Burgauberg-Neudauberg kommuniziert werden. Aktuell kann ich noch keine Vollzugsmeldungen kommentieren!"

