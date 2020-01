Minihof Liebau mit solider Hinrunde trotz Verletzungspech

Details Dienstag, 31. Dezember 2019 16:04

Mit einer soliden Hinrunde konnte der FC Minihof Liebau aufwarten. In der 2.Klasse Süd B konnte man sich trotz einiger Verletzungen im Mittelfeld etablieren, mit 14 Punkten hat man jedoch noch einen Ansporn, dies im Frühjahr noch besser zu machen. Luft nach oben hat man also, die Tabelle ist auch relativ eng beinander, wodurch man durchaus noch einige Plätze gut machen kann. Wir haben uns kurz mit dem starken Mann der Minihof Liebauer, Hubert Hödl unterhalten, was denn die Zukunft für den Verein bringt.

10 Spiele, 4 Siege, 4 Niederlagen und 2 Remis. Die Bilanz der Südburgenländer ist also relativ ausgeglichen, dies spiegelt sich auch in der Tabelle wieder, die Minihofer befinden sich derzeit auf dem 6.Platz, mit etwas Luft nach oben. Dies sieht auch Obmann und Sektionsleiter Hubert Hödl ebenfalls so:" Wir hatten in der Hinrunde etwas mit Verletzungen zu kämpfen, die Leistungen waren aber großteils in Ordnung", so Hödl, der jedoch durchaus noch Potential nach oben hin sieht. In der Tabelle ist ein Sprung nicht unrealistisch, denn die Abstände sind relativ gering. Was ist also noch drinnen für den Verein?

Verbesserung wird angestrebt

Der Blick soll auf jeden Fall nach vorne gerichtet werden, auf die Frage, wo man den am Ende der Saiosn gerne stehe würde, gab es eine klare Antwort. "Ich hätte gerne, dass wir uns zumindest 1,2 Plätze verbessern, das ist sicherlich nicht unrealistisch", so Obmann Hödl weiter. Das Hauptaugenmerk sollte auf der Defensive liegen, denn mit 23 Gegentoren stellt man derzeit den 3.schlechtesten Wert der Liga, dies und auch andere Sache will man in der Rückrunde besser machen.

Kadertechnisch wird vieles beim Alten bleiben bei den Südburgenländern, geringfügige Veränderungen werden jedoch nicht ausgeschlossen. Man darf gespant sein, was die Minihof Liebauer in der Rückrunde noch schaffen. Zuzutrauen ist dem Verein zumindest schon einiges, in einigen Wochen wird man sehen, wo man steht.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten