Schachendorf bestraft Ollersdorf in der Schlussphase

Details Montag, 09. August 2021 19:30

Runde zwei war diesmal am Prgramm in der 2.Klasse Süd B, der SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf gewann gegen den SV Ollersdorf mit 3:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein. Von diesem war vor Beginn des Spiels jedoch nicht auszugehen, Schachendorf musste eínige Akteure Preis geben und startete mit einem sehr jungen Team.

Beide Mannschaften starteten vorsichtig in das Spiel. Zu Torchancen kamen dann nach einem kurzen Abtasten nur die Ollersdorfer, die Südburgenländer gaben ordentlich Gas und hatten Pech, dass man nach 15 Minuten nicht schon in Führung war. Danach fanden jedoch auch die Schachendorfer besser ins Spiel, nach einem schönen Pass von Ivan Babic war Cedric Jampens dann auf und davon, er traf zur Führung, was etwas entgegen des Spielverlaufs war. Ollersdorf konnte sich vor der Pause nicht mehr erholen von diesem Schock, es ging mit dem 0:1 in die Pause.

Schneller Ausgleich und späte Entscheidung

In der zweiten Halbzeit schlugen die Ollersdorfer dann aber rasch retour. Nach einem Konter reichte ein satter Weitschuss zum Ausgleich durch Martin Nyari! Doch Schachendorf war an diesem Tag einfach das mutigere Team und traute sich auch mehr zu. Nach einem schönen Angriff war es am Ende Ivan Babic, der die erneute Führung herstellte und am Ende sorgte Jakob Varga mit einem satten Weitschuss für die endgültige Entscheidung in diesem Duell. Ollersdorf verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang. Nach diesem Erfolg steht Schachendorf auf dem zweiten Platz der 2. Klasse Süd B.

"Für uns kommt er Erfolg doch etwas überraschend, da wir einige Akteure vorgeben mussten. Ein großes Lob ans gesamte Team", war Schachendorfs sportlicher Leiter Konrad zufrieden.

Die Besten: Marcel Konrad, Cedric Jampens (beide Schachendorf)

2. Klasse Süd B: SV Ollersdorf – SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf, 1:3 (0:1)

20 Cedric Marcel `t Jampens 0:1

48 Martin Nyari 1:1

80 Ivan Babic 1:2

86 Jakob Varga 1:3

