Rohrbach unterliegt Leader Wallendorf-Mogersdorf

Details Samstag, 07. Oktober 2023 21:26

Durch ein 3:1 holte sich Wallendorf-Mogersdorf drei Punkte bei Rohrbrunn. Wallendorf-Mogersdorf ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Auswärtserfolg der Gäste

Wallendorf-Mogersdorf ging durch Josip Vrbat in der achten Minute in Führung. Antoni Prizmic nutzte die Chance für Rohrbrunn und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Zoran Storga stellte die Weichen für Wallendorf-Mogersdorf auf Sieg, als er in Minute 47 mit dem 2:1 zur Stelle war. Vrbat schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (52.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Wallendorf-Mogersdorf gegen SV Rohrbrunn die volle Ausbeute ein.

Rohrbrunn stellt sich am Samstag (15:30 Uhr) bei FC Stinatz vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Wallendorf-Mogersdorf FC Minihof-Liebau.

2. Klasse Süd B: SV Rohrbrunn – Wallendorf-Mogersdorf, 1:3 (1:1)

52 Josip Vrbat 1:3

47 Zoran Storga 1:2

38 Antoni Prizmic 1:1

8 Josip Vrbat 0:1

