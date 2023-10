Minihof-Liebau lacht vom "Platz der Sonne": Heimsieg gegen Stinatz

Details Samstag, 21. Oktober 2023 22:03

FC Stinatz blieb gegen Minihof-Liebau chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von FC Minihof-Liebau. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Die Partie ging an Runde 12 über die Bühne.

Alle vier Tore von einem Mann: Alen Spilak

Mit einem schnellen Doppelpack (40./42.) zum 2:0 schockte Alen Spilak Stinatz. Mit der Führung für Minihof-Liebau ging es in die Kabine. Spilak beseitigte mit seinen Toren (67./92.) die letzten Zweifel am Sieg des Tabellenführers. Am Ende kam FC Minihof-Liebau gegen FC Stinatz zu einem verdienten Sieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für Minihof-Liebau einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant von FC Minihof-Liebau ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 31 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Minihof-Liebau weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Zuletzt lief es erfreulich für FC Minihof-Liebau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kurz vor Saisonende besetzt Stinatz mit sechs Punkten den siebten Tabellenplatz. Mit 45 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der 2. Klasse Süd B ein. Für FC Stinatz sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am nächsten Samstag reist FC Minihof-Liebau zu USV Burgauberg, zeitgleich empfängt Stinatz Wallendorf-Mogersdorf.

2. Klasse Süd B: FC Minihof-Liebau – FC Stinatz, 4:0 (2:0)

92 Alen Spilak 4:0

67 Alen Spilak 3:0

42 Alen Spilak 2:0

40 Alen Spilak 1:0

