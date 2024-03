Gerersdorf-Sulz mit spätem Ausgleichstreffer gegen SV Ollersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:26

UFC Gerersdorf-Sulz trennte sich an diesem Samstag von SV Ollersdorf mit 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Nach dem Hinspiel hatte sich Gerersdorf-Sulz dank eines 2:1-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Kein Sieger in unterhaltsamer Partie

Mate Temlen brachte das Heim-Team, das in der Anfangsphase dominant auftrat, in der sechsten Minute nach vorn. Leonard Horvath schoss für Ollersdorf in der 17. Minute das erste Tor. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Niklas Peischl machte in der 59. Minute das 2:1 von SV Ollersdorf perfekt. Für UFC Gerersdorf-Sulz avancierte Sascha Wallesz zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (92.) doch noch den Ausgleich erzielte, nachdem kurz davor eine Riesenchance liegen blieb. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Das Heimteam und Ollersdorf spielten unentschieden.

Bei Gerersdorf-Sulz präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (51).

SV Ollersdorf befindet sich mit 30 Zählern im Niemandsland der Tabelle. Mit 41 geschossenen Toren gehört der Gast offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd B.

UFC Gerersdorf-Sulz tritt am kommenden Sonntag bei Wallendorf-Mogersdorf an, Ollersdorf empfängt am selben Tag SV Eltendorf.

2. Klasse Süd B: UFC Gerersdorf-Sulz – SV Ollersdorf, 2:2 (1:1)

92 Sascha Wallesz 2:2

59 Niklas Peischl 1:2

17 Leonard Horvath 1:1

6 Mate Temlen 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.