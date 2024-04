Schlusslicht Rohrbrunn feiert klaren Auswärtssieg bei Burgauberg

Spielberichte

Dem vermeintlichen Underdog, SV Rohrbrunn, wusste USV Burgauberg nichts entgegenzusetzen und kassierte ein herbes 0:4. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Rohrbrunn beugen mussten. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Burgauberg einen knappen 3:2-Sieger.

Schlusslicht spielt groß auf

Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Markus Graf auf Seiten von SV Rohrbrunn das 1:0 (42.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Schlusslicht, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Dario Soltic beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (74.). Doppelpack für Rohrbrunn: Nach seinem ersten Tor (80.) markierte Jakob Strini wenig später seinen zweiten Treffer (87.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Rohrbrunn am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen USV Burgauberg.

Aktuell steht Burgauberg mit 28 Punkten auf Platz fünf.

Rohrbrunn bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, drei Unentschieden und 14 Pleiten. Nach 14 Spielen ohne Sieg bejubelte SV Rohrbrunn endlich wieder einmal drei Punkte.

Am nächsten Samstag reist USV Burgauberg zu FC Minihof-Liebau, zeitgleich empfängt Rohrbrunn SV Ollersdorf.

2. Klasse Süd B: USV Burgauberg – SV Rohrbrunn, 0:4 (0:1)

87 Jakob Strini 0:4

80 Jakob Strini 0:3

74 Dario Soltic 0:2

42 Markus Graf 0:1

